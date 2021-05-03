Ахметова запідозрили у створенні нової партії, олігарх відповів

Рінат Ахметов / УНІАН

Найбагатша людина України Рінат Ахметов прокоментував ймовірність створення в Україні нової партії.

Як заявив він у коментарі Радіо Свобода, інформація про створення нового політичного проекту є чутками.

"Чутки коментувати немає сенсу, як і мотиви людей, які їх поширюють", - підкреслив олігарх.

За його словами, він також не цікавиться розвитком вже існуючих політичних проектів.

"Що стосується мене, кажу ствердно: ніякими новими або старими політичними проектами я займатися не буду. Я вважаю, що кожен повинен робити свою справу: бізнесмени займатися бізнесом, а політики – політикою. І я категорично проти того, щоб було навпаки – коли бізнес йде в політику, а діючі політики стають бізнесменами", - додав Ахметов.

Журналісти уточнили, що за їх інформацією оточення Ахметова (а, можливо, і безпосередньо він сам) працює над створенням нового політичного проекту, який може про себе заявити вже протягом декількох наступних місяців. Зазначається, що це може бути щось, на зразок Партії регіонів 2.0.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля села Плюти Обухівського району Київської області Закінчується будівництво розкішного маєтку українського олігарха Ріната Ахметова.

Ділянка в 25 гектарів оточений подвійним парканом. На території резиденції-парковка, басейн, джакузі, купіль, кілька видів лазень.