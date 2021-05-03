Ахметова заподозрили в создании новой партии, олигарх ответил

Ринат Ахметов / УНИАН

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов прокомментировал вероятность создания в Украине новой партии.

Как заявил он в комментарии Радио Свобода, информация о создании нового политического проекта является слухами.

"Слухи комментировать нет смысла, как и мотивы людей, которые их распространяют", - подчеркнул олигарх.

По его словам, он также не интересуется развитием уже существующих политических проектов.

"Что касается меня, говорю утвердительно: никакими новыми или старыми политическими проектами я заниматься не буду. Я считаю, что каждый должен делать свое дело: бизнесмены заниматься бизнесом, а политики – политикой. И я категорически против того, чтобы было наоборот – когда бизнес идет в политику, а действующие политики становятся бизнесменами", - добавил Ахметов.

Журналисты уточнили, что по их информации окружение Ахметова (а, возможно, и непосредственно он сам) работает над созданием нового политического проекта, который может о себе заявить уже в течение нескольких следующих месяцев. Отмечается, что это может быть что-то, вроде Партии регионов 2.0.

Читайте такжеОт Ахметова до Порошенко: опубликован рейтинг богатейших украинцев

Напомним, ранее сообщалось, что возле села Плюты Обуховского района Киевской области заканчивается строительство роскошного имения украинского олигарха Рината Ахметова.

Участок в 25 гектаров окружен двойным забором. На территории резиденции – парковка, бассейн, джакузи, купель, несколько видов бань.