Апеляційний суд залишив кума Путіна під домашнім арештом

Інстанція відхилила скаргу Медведчука.
Народний депутат України від Партії Опозиційна платформа - За життя Віктор Медведчук, якого раніше Печерський райсуд відправив під цілодобовий домашній арешт, оскаржив рішення інстанції. Однак Апеляційний суд відмовив йому в цьому.
Про це пише "Суспільне".
Скарга про скасування запобіжного заходу Медведчука розглядалася на засіданні в п'ятницю, 30 липня.
"Рішення оголосять 3 серпня 2021 року о 10 годині. Відтоді воно набуде чинності", - сказав суддя.
Нагадаємо, Печерський райсуд столиці 9 липня продовжив домашній арешт Медведчуку до 7 вересня. Дане рішення оскаржив захист політика.
Суд над Медведчуком - про що раніше писав Главред:
- 13 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку по справі про держзраду.
- Суддя В'ячеслав Підпалий вирішив відправити лідера ОПЗЖ під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.
- Наступного дня на нардепа від фракції ОПЗЖ наділи браслет.
- Віктора Медведчука звинуватили в держзраді в травні. За відомостями правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.
- Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.
- У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції були накладені на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.
Автор: Уляна Виноградова