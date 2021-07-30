Апеляційний суд залишив кума Путіна під домашнім арештом

Віктор Медведчук буде під домашнім арештом до 7 вересня / УНІАН

Народний депутат України від Партії Опозиційна платформа - За життя Віктор Медведчук, якого раніше Печерський райсуд відправив під цілодобовий домашній арешт, оскаржив рішення інстанції. Однак Апеляційний суд відмовив йому в цьому.

Про це пише "Суспільне".

Скарга про скасування запобіжного заходу Медведчука розглядалася на засіданні в п'ятницю, 30 липня.

"Рішення оголосять 3 серпня 2021 року о 10 годині. Відтоді воно набуде чинності", - сказав суддя.

Нагадаємо, Печерський райсуд столиці 9 липня продовжив домашній арешт Медведчуку до 7 вересня. Дане рішення оскаржив захист політика.

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