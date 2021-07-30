Апелляционный суд оставил кума Путина под домашним арестом

Виктор Медведчук будет под домашним арестом до 7 сентября / УНИАН

Народный депутат Украины от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук, которого ранее Печерский райсуд отправил под круглосуточный домашний арест обжаловал решение инстанции. Однако апелляционный суд отказал ему в этом.

Об этом пишет "Суспільне".

Жалоба об отмене меры персечения Медведчука рассматривалась на заседании в пятницу, 30 июля.

"Решение объявят 3 августа 2021 в 10 часов. С тех пор оно вступит в силу", - сказал судья.

Напомним, Печерский райсуд столицы 9 июля продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября. Данное решение обжаловала защита политика.

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