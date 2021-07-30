Апелляционный суд оставил кума Путина под домашним арестом

Инстанция отклонила жалобу Медведчука.
Народный депутат Украины от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук, которого ранее Печерский райсуд отправил под круглосуточный домашний арест обжаловал решение инстанции. Однако апелляционный суд отказал ему в этом.
Об этом пишет "Суспільне".
Жалоба об отмене меры персечения Медведчука рассматривалась на заседании в пятницу, 30 июля.
"Решение объявят 3 августа 2021 в 10 часов. С тех пор оно вступит в силу", - сказал судья.
Напомним, Печерский райсуд столицы 9 июля продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября. Данное решение обжаловала защита политика.
Суд над Медведчуком - о чем ранее писал Главред:
- 13 мая Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.
- Судья Вячеслав Пидпалый решил отправить лидера ОПЗЖ под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
- На следующий день на нардепа от фракции ОПЗЖ надели браслет.
- Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.
- Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.
- В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.
Автор: Ульяна Виноградова