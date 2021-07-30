УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Апелляционный суд оставил кума Путина под домашним арестом

30 июля 2021, 16:33

Инстанция отклонила жалобу Медведчука.

Виктор Медведчук, суд
Виктор Медведчук будет под домашним арестом до 7 сентября / УНИАН

Народный депутат Украины от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук, которого ранее Печерский райсуд отправил под круглосуточный домашний арест обжаловал решение инстанции. Однако апелляционный суд отказал ему в этом.

Об этом пишет "Суспільне".

Жалоба об отмене меры персечения Медведчука рассматривалась на заседании в пятницу, 30 июля.

"Решение объявят 3 августа 2021 в 10 часов. С тех пор оно вступит в силу", - сказал судья.

Напомним, Печерский райсуд столицы 9 июля продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября. Данное решение обжаловала защита политика.

Суд над Медведчуком - о чем ранее писал Главред:

  • 13 мая Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.
  • Судья Вячеслав Пидпалый решил отправить лидера ОПЗЖ под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
  • На следующий день на нардепа от фракции ОПЗЖ надели браслет.
  • Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.
  • Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.
  • В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.
Виктор Медведчук суд
Сейчас вы просматриваете новость «Апелляционный суд оставил кума Путина под домашним арестом». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Жестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробностиЖестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробности Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 летВещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Поехали на отдых и исчезли: на Житомирской трассе загадочно пропала семья с ребенкомПоехали на отдых и исчезли: на Житомирской трассе загадочно пропала семья с ребенком Рак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезниРак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезни Пытали несколько часов: в Житомирской области подростки расправились с подругой и бросили умиратьПытали несколько часов: в Житомирской области подростки расправились с подругой и бросили умирать

Последние новости

16:37

"Намордниками хотят задавить": украинка устроила скандал в самолете из-за маски

16:33

Апелляционный суд оставил кума Путина под домашним арестом

16:31

Лукашенко позвал войска России в Беларусь: у Путина объявили о готовности и назвали сценарий Видео

16:15

"Адский колхоз и полная безвкусица": экс-ведущий Орла и Решки разнес отдых в Одессе

16:15

Похищенный судья Чаус нашелся в Винницкой области: пришел в трусах в село Мазуривка

Реклама
16:02

Самый вкусный и полезный в мире перекус: простой рецепт приготовления Видео

16:01

"Разучился глотать": появились новые детали о "духовном лечение" уморенного голодом подростка

15:36

Как избавиться от музыки в голове и почему она возникает - врач дал ответ Видео

15:33

Гороскоп для Рыб на август 2021: чем будет сложен этот месяц

15:28

Кубраков представил план реформ для портовой отрасли

15:24

"Минирование" Офиса Зеленского: в полиции назвали причину ЧП в центре Киева Видео

14:58

Жара раскочегарится до +37°: синоптик рассказала, где пекло ударит с новой силой Видео

14:42

В Мариуполе изверг избил кота и закопал животное живьем Видео

14:38

Штамм Дельта заразен, как ветрянка, и распространяется даже среди вакцинированных – СМИ Видео

14:35

Что ваши зубы говорят о вашем здоровье: как десна могут "рассказать" о раке и ВИЧ Видео

14:16

Вырубили ударом в голову: в Киеве в супермаркете жестоко избили охранника Видео

14:13

Диагноз врача и выезд за границу: в Украине запустят вакцинацию против COVID-19 детей от 12 лет Видео

13:41

Тариф на электроэнергию для населения с 1 августа: в Кабмине назвали финальную цифру Видео

13:29

Чистый воздух снижает вероятность смертельного заболевания на 26% - ученые Видео

13:27

В Полтавской области столкновение поезда и грузовика: в Укрзализныце заявили о задержке ряда рейсов

Реклама
13:24

На заседании СНБО рассмотрят новые экономические санкции против режима Лукашенко Видео

13:17

Четверолапые стражи порядка: 5 маленьких овчарок взяли на службу в Нацгвардию

13:03

"Моя родная Украина!": любительница России Лобода подтвердила концерт в Одессе

12:56

Бьет дальше и точнее: в Украине испытали новый мощный реактивный снаряд Тайфун-1 Видео

12:37

Когда День Независимости Украины в 2021 году: сколько выходных и как будем отмечать

12:35

Стала известна дата выхода фильма "Де гроші" в Украине

12:33

Миссию Украины при НАТО впервые в истории возглавила женщина Видео

12:30

Убийство 6-летней девочки: какая максимальная мера наказания грозит подозреваемому подростку Видео

12:17

Высокое кровяное давление: семь признаков того, что ваше кровяное давление "зашкаливает" Видео

12:12

Хайди Клум топлес игриво прикрыла грудь во время купания на катере

11:59

Опасно для здоровья: популярный морской курорт Бердянск срочно закрыли для купания Видео

11:50

Календарь магнитных бурь на август 2021 года: когда ждать ударов Видео

11:49

Введение привилегий для вакцинированных от COVID-19 украинцев поставили на паузу Видео

11:36

Остров Хортица выбирает логотип: открыто голосование за лучший графический символ участника Большой реставрации

11:27

Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа: свидание, неожиданное письмо и новое знакомство Видео

11:25

В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала даты Видео

11:23

Сделал замечание об отсутствии маски: в Киеве произошла жесткая драка в метро Видео

11:19

Скарллетт Йоханссон подала в суд на Disney - в компании дерзко ответили на ее иск

11:07

Усталость и острая потребность в свободе: что сулит Водолею гороскоп на август 2021

10:22

Украинская боксерша обидно остановилась в шаге от медалей Олимпиады в Токио Видео

Реклама
10:11

Поехали на отдых и исчезли: на Житомирской трассе загадочно пропала семья с ребенком

09:58

Подготовка к локдауну: главный санврач рассказал о новом продлении карантина Видео

09:39

День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка

09:38

Избил и пытался изнасиловать ребенка: на Черниговщине полиция штурмом взяла педофила Видео

09:31

В Кропивницком сделать прививку от коронавируса можно в троллейбусе: как это происходит

09:00

Молочка, мясо, растительное масло и лук: что и на сколько подорожает в Украине осенью

08:57

Стоимость подсолнечного масла бьет рекорды: украинцев предупредили о новом взлете цен Видео

08:30

Больных все больше: коронавирус в Украине взял курс на рост числа заражений

08:20

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

08:13

Жара усилится: украинцев предупредили о резком скачке температуры до +34 градусов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять