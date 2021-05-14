"Медведчук пойдет по трупам": всплыла скандальная история из прошлого кума Путина

Стало известно о еще одном брате Виктора Медведчука, о котором нардеп предпочитал не рассказывать.
Глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, которому инкриминируют государственную измену, отрекся от своего брата, никогда не помогал финансово, хотя во многом ему обязан. Речь идет о старшем брате нардепа по матери – Владимире Гулько. Он умер в 2006 году.
Подробности из прошлого кума Путина раскрыли в эфире ток-шоу Право на владу на канале 1+1. Гулько жил в поселке Шабо Одесской области. Журналистам удалось поговорить с его вдовой – Линой Гулько. По ее словам, благодаря ее мужу, младшие братья Виктор и Сергей смогли получить образование.
"Он пришел из армии — Виктору и Сергею было где-то по лет девять. Он выкормил и выучил детей и дал им образование. На его деньги дети были выучены. Мать не работала. Отчим моего мужа тоже был инвалид — он не работал. Был один человек — старший брат, который содержал всю семью", — рассказала женщина.
Лина Гунько утверждает, что кум Путина игнорировал их попытки восстановить общение даже тогда, когда Владимир был при смерти. Женщина уверяет, что речь шла даже не о деньгах, а только о семейных отношениях.
"Я звонила и говорила, что брат при смерти — мне не нужны ваши деньги! Передайте ему, что брат умирает. Умер без него. Я стояла на коленях и просила его: "Прости Виктора, прости!". Но мой муж сказал следующее: "Медведчук пойдет по трупам, чтобы добиться власти". Он отказался от брата, потому что мама переписала такую маленькую хатку, как моя, потому что он содержал хозяйство и детей", — поделилась Лина Гунько.
Читайте такжеБил пистолетом по голове: Медведчук чуть не попал за решетку за избиение подростка
Суд над Медведчуком - о чем ранее писал Главред:
- В четверг, 13 мая, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.
- Судья Вячеслав Пидпалый решил отправить лидера ОПЗЖ под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
- Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.
- Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.
- В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.