"Медведчук пойдет по трупам": всплыла скандальная история из прошлого кума Путина

Медведчук отрекся от своего старшего брата / Reuters

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, которому инкриминируют государственную измену, отрекся от своего брата, никогда не помогал финансово, хотя во многом ему обязан. Речь идет о старшем брате нардепа по матери – Владимире Гулько. Он умер в 2006 году.

Подробности из прошлого кума Путина раскрыли в эфире ток-шоу Право на владу на канале 1+1. Гулько жил в поселке Шабо Одесской области. Журналистам удалось поговорить с его вдовой – Линой Гулько. По ее словам, благодаря ее мужу, младшие братья Виктор и Сергей смогли получить образование.

"Он пришел из армии — Виктору и Сергею было где-то по лет девять. Он выкормил и выучил детей и дал им образование. На его деньги дети были выучены. Мать не работала. Отчим моего мужа тоже был инвалид — он не работал. Был один человек — старший брат, который содержал всю семью", — рассказала женщина.

Лина Гунько / скриншот

Лина Гунько утверждает, что кум Путина игнорировал их попытки восстановить общение даже тогда, когда Владимир был при смерти. Женщина уверяет, что речь шла даже не о деньгах, а только о семейных отношениях.

"Я звонила и говорила, что брат при смерти — мне не нужны ваши деньги! Передайте ему, что брат умирает. Умер без него. Я стояла на коленях и просила его: "Прости Виктора, прости!". Но мой муж сказал следующее: "Медведчук пойдет по трупам, чтобы добиться власти". Он отказался от брата, потому что мама переписала такую маленькую хатку, как моя, потому что он содержал хозяйство и детей", — поделилась Лина Гунько.

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