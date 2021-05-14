УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Медведчук пойдет по трупам": всплыла скандальная история из прошлого кума Путина

14 мая 2021, 07:13
Прослушать новость
Остановить

Стало известно о еще одном брате Виктора Медведчука, о котором нардеп предпочитал не рассказывать.

Медведчук
Медведчук отрекся от своего старшего брата / Reuters

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, которому инкриминируют государственную измену, отрекся от своего брата, никогда не помогал финансово, хотя во многом ему обязан. Речь идет о старшем брате нардепа по матери – Владимире Гулько. Он умер в 2006 году.

Подробности из прошлого кума Путина раскрыли в эфире ток-шоу Право на владу на канале 1+1. Гулько жил в поселке Шабо Одесской области. Журналистам удалось поговорить с его вдовой – Линой Гулько. По ее словам, благодаря ее мужу, младшие братья Виктор и Сергей смогли получить образование.

"Он пришел из армии — Виктору и Сергею было где-то по лет девять. Он выкормил и выучил детей и дал им образование. На его деньги дети были выучены. Мать не работала. Отчим моего мужа тоже был инвалид — он не работал. Был один человек — старший брат, который содержал всю семью", — рассказала женщина.

Лина Гунько
Лина Гунько / скриншот

Лина Гунько утверждает, что кум Путина игнорировал их попытки восстановить общение даже тогда, когда Владимир был при смерти. Женщина уверяет, что речь шла даже не о деньгах, а только о семейных отношениях.

"Я звонила и говорила, что брат при смерти — мне не нужны ваши деньги! Передайте ему, что брат умирает. Умер без него. Я стояла на коленях и просила его: "Прости Виктора, прости!". Но мой муж сказал следующее: "Медведчук пойдет по трупам, чтобы добиться власти". Он отказался от брата, потому что мама переписала такую маленькую хатку, как моя, потому что он содержал хозяйство и детей", — поделилась Лина Гунько.

Читайте такжеБил пистолетом по голове: Медведчук чуть не попал за решетку за избиение подростка

Суд над Медведчуком - о чем ранее писал Главред:

  • В четверг, 13 мая, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.
  • Судья Вячеслав Пидпалый решил отправить лидера ОПЗЖ под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
  • Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.
  • Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.
  • В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.

Виктор Медведчук новости Украины ОПЗЖ
Сейчас вы просматриваете новость ««Медведчук пойдет по трупам»: всплыла скандальная история из прошлого кума Путина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Рак кишечника: ученые назвали напиток, который удваивает рискРак кишечника: ученые назвали напиток, который удваивает риск Уменьшает переедание и защищает сердце: назван продукт, продлевающий жизньУменьшает переедание и защищает сердце: назван продукт, продлевающий жизнь "Богиня": Настя Каменских изящно подчеркнула идеальные формы в шикарном платье"Богиня": Настя Каменских изящно подчеркнула идеальные формы в шикарном платье Вслед за LG "умер" ещё один популярный бренд смартфоновВслед за LG "умер" ещё один популярный бренд смартфонов Появились новые подробности о студенте-убийце в КазаниПоявились новые подробности о студенте-убийце в Казани

Последние новости

08:34
Экс-нардеп от БПП избил "слугу народа" в прямом эфире
08:21
Еще больше новых больных: коронавирус в Украине снова ускорился Видео
07:59
Израиль отверг предложение о перемирии и начал атаку на сектор Газа Видео
07:57
Байден раскрыл, о чем хочет поговорить на встрече с Путиным Видео
07:45
Танки на Киев: астролог назвал месяц возможного нападения Путина
Реклама
07:29
Бил пистолетом по голове: Медведчук чуть не попал за решетку за избиение подростка Видео
07:13
"Медведчук пойдет по трупам": всплыла скандальная история из прошлого кума Путина Видео
07:10
"Сейчас польется": у Волочковой "чебурек" съел трусы в ответственный момент
06:40
Медведчуку "светит" еще одна статья: у генпрокурора рассказали, что расследуют Видео
06:36
Медведчук будет контратаковать Зеленского мнение
06:02
Кофе против похмелья: правда о том, помогает ли он Видео
05:28
Мужчины не плачут, а выходят покурить - каким вышел фильм Гнев человеческий Видео
05:23
В ГПСУ допустили нападение России на Украину и раскрыли ответный план Видео
05:02
Как поздравить с Днем фрилансера 14 мая: поздравления и открытки Видео
04:49
Ученые рассказали, какое вещество нужно для нормальной работы сердца Видео
04:45
Политик предупредил Украину об опасности и назвал сценарии удара по России Видео
04:26
Чем закончится конфликт Израиля и Палестины: эксперт дал прогноз Видео
03:49
Астролог: задача Навального – разобрать Россию на запчасти
03:02
Эксперт объяснил, кому в Беларуси выгодна смерть Лукашенко Видео
02:16
Певица Глюкоза в прозрачном белье соблазнительно показала цветочек
Реклама
01:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 мая 2021 года: угрозы, и как не сгореть от стыда Видео
00:55
Как поздравить с Днем ангела Тамары 2021: поздравления, открытки
00:19
Вирусолог разгромила страшилку насчет индийского штамма COVID-19: грозит ли Украине "черный грибок" Видео
13 мая, четверг
23:51
"Деградация и слабоумие": лидер путинской партии оскорбил власти Украины из-за Медведчука Видео
22:56
Бывшая солистка группы "Тату" рвется в Госдуму и переживает за женщин Видео
22:28
Макаревич высказался, чей борщ и сравнил его с польской водкой
22:27
Почему отдельно нужно лечить постковидный синдром - ответ медиков Видео
22:09
"Если будет рак, я не удивлюсь": врач рассказала об одном из видов курения Видео
22:08
ОБСЕ бьет тревогу из-за действий Путина в аннексированном Крыму Видео
22:03
Убийственный удар: пойдет ли Зеленский до конца в деле Медведчука мнение
21:47
Какие симптомы у "нераспознанного" сердечного приступа: врач дал ответ Видео
21:40
Динамо обыграло Зарю и завоевало Кубок Украины Фото
21:35
В столичном метрополитене отреагировали на обыски Видео
21:27
Байден сделал заявление о ситуации с Россией и Colonial Pipeline Видео
20:54
Дело Медведчука: суд избрал куму Путина меру пресечения
20:48
Казанский убийца хладнокровно рассказал, как "целился детям в головы" Видео
20:45
Вещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старыми Видео
20:34
У Зеленского объявили России, Франции и Германии об инициативе по Донбассу Видео
20:25
Названы самые популярные сайты среди украинцев: инфографика
20:18
Статистика смертей от коронавируса: ученые накинулись на Минздрав с обвинениями Видео
Реклама
19:55
Военные атташе США прибыли на Донбасс и зафиксировали присутствие войск России – штаб ООС Видео
19:52
В офисы киевского метро и Киевпастранса прокуратура пришла с обысками Видео
19:43
В Минздраве озвучили стоимость одной дозы COVID-вакцины
19:26
Ubisoft раскрыла релизное окно ожидаемой геймерами игры Far Cry 6 Видео
19:14
СМИ узнали о планах США и России на встречу Байдена и Путина Видео
19:07
В Кабмине признались, как украинцев обманывают с землей Видео
19:00
Эксперт рассказал, стоит ли опасаться нового взрыва на Чернобыльской АЭС
18:57
Позитив раскрыл семейное положение после развода с подругой Каменских
18:35
День святых жен-мироносиц 2021: когда православные отмечают День жены
18:33
В EGS бесплатно раздают стильную приключенческую игру с 93% положительных обзоров Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять