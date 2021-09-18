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Арахамія, Стефанчук і Разумков прилюдно посварилися через законопроєкт про олігархів

18 вересня 2021, 07:38

Спікер Ради заявив, що діяв у межах того, про що його попросили депутати, коли направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії.

Разумков, Стефанчук
Стефанчук і Разумков прилюдно посварилися через законопроєкт про олігархів / УНІАН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія влаштували словесну перепалку через законопроєкт про олігархів, який був направлений до Венеціанської комісії.

"Тут тиску не було. Було звернення (уповноваженого ВР з прав людини) Людмили Денисової. На цей лист відреагували чотири депутатські фракції і групи, і насправді у мене не було іншого варіанту, як відправити цей законопроєкт до Венеціанської комісії, тому що це всі чотири опозиційні фракції. Була позиція уповноваженого ВР з прав людини. Тому я вважаю, що я діяв в рамках того, про що мене попросила частина Верховної Ради", - пояснив Разумков в ефірі програми "Свобода слова".

У відповідь на це Стефанчук заявив, що у нього "подвійне ставлення з приводу цього".

"Усі законопроєкти, які були направлені до Венеціанської комісії, направлялися в редакції першого читання до того, як були подані до парламенту, або коли ми їх розглядали в першому читанні. Всі шість. Тоді жодного разу не було пропозиції, мовляв, давайте цього не робити", - підкреслив Разумков.

Стефанчук нагадав, що Разумков не направив законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, аргументуючи це тим, що комісія зараз "дуже завантажена" роботою.

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"Я хочу запитати: якщо ми всі такі рівні і однакові, що змінилося за два місяці, що Венеціанська комісія перестала бути такою завантаженою?"- запитав Стефанчук у Разумкова.

Спікер Ради відповів, що якщо до нього звернуться комітет або фракція, він направить.

"У чому суспільна важливість перевіряти через Венеціанську комісію законопроєкт про олігархів?" - запитав Арахамія.

"Тут немає суспільної чи не суспільної важливості, тут є позиція - рівні права для всіх у парламенті. Я це сповідував, сповідую, і сповідуватиму", - зазначив Разумков.

Потім Разумков висловився на тему тиску на нього і прокоментував чутки про його можливу відставку.

"Що стосується тиску, ну не знаю. З одного боку, коли ти знаходишся на лікарняному, а тобі починають міняти охорону, для когось це, мабуть, було б тиском. Для мене це не є тиском, тому що я до посади голови ВР обходився без охорони. Зараз досить просто ходжу вулицями, якщо потрібно, спілкуюся з людьми", - сказав спікер ВР.

"Щодо відставки, ходять розмови, багато чуток сьогодні в залі ВР, багато до мене доходить. Я говорив і кажу, я за посаду не триматимуся. Я прийшов на неї, щоб працювати, і працюватиму далі, якщо мені дозволить це робити ВР. Процедури відкликання голови ВР з посади - більш ніж зрозумілі і прості, визначені регламентом, законами, Конституцією... Але я сьогодні продовжую працювати як голова ВР, і у відставку точно не збираюся", - додав Разумков.

Арахамія після його слів зазначив, що вони з головою ВР в хороших відносинах.

"Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не вибирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину. Дмитро Олександрович, вам якнайшвидшого одужання, чекаємо вас у Верховній Раді", - заявив голова фракції "Слуга народу".

Законопроєкт Зеленського "про олігархів"

Секретар РНБО Олексій Данілов 11 травня розповів про те, що президент доручив Радбезу, Антимонопольному комітету та Офісу глави держави розробити проєкт закону Про статус олігархів в Україні.

Згідно з його заявою, до списку олігархів можуть потрапити 13 українських громадян, які впливають на політичний процес в країні.

2 червня законопроєкт Володимира Зеленського "про олігархів" з'явився у Верховній Раді. Ініціатива передбачає створення реєстру олігархів в Україні, який вестиме РНБО.

Радник Голови ОП Михайло Подоляк говорив, що якщо великий бізнес протистоятиме антиолігархічним ініціативам Зеленського, то держава прийме відповідні заходи.

1 липня Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт Зеленського №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Ініціативу підтримали 275 парламентаріїв.

17 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада національної безпеки та оборони запустила систему моніторингу олігархів, що передбачена законопроєктом про олігархів.

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