Арестович пояснив загострення на Донбасі і назвав сценарії

Між США і Росією почалася холодна війна, вважає Олексій Арестович.
Загострення ситуації в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі і підведення військ РФ до кордонів України можуть бути пов'язані з навчаннями Північноатлантичного альянсу, новою холодною війною між Москвою і Вашингтоном, а також спробою Росії спровокувати проведення прямих перемовин Києва з бойовиками "ЛДНР". Все завершиться або демонстрацією військової сили, або загостренням бойових дій.
Як розповів спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович виданню Сьогодні, однією з причин загострення ситуації на Донбасі можна назвати навчання НАТО Defender Europe 2021, проведення яких планується в травні.
"Під час навчань будь-яка країна світу починає робити відповідні ходи, наприклад, розгортати війська. І оскільки фокусом цих навчань є ситуація на Балканах і у Криму - по суті, це відпрацювання можливого зіткнення НАТО і РФ - росіяни рухають своїх коней", - вважає він.
Крім того, за словами Арестовича, після слів американського президента Джо Байдена на адресу глави РФ Володимира Путіна, в яких він побічно назвав господаря Кремля "вбивцею", між США і Росією фактично почалася нова холодна війна. Відтепер світ поділено на авторитарний (Китай, Росія, Іран) і демократичний (США і Захід) блоки впливу. Такі країни як Україна і Білорусь не входять до жодного з блоків та опинилися посередині.читайте такожАрестович розкрив причину відмови Росії від перемир'я на Донбасі
"Тобто ми в ситуації, коли одні з нас хочуть зробити "сіру зону", на якій йде гра, а інші - щоб ми стали частиною світової демократії", - пояснив спікер української делегації.
При цьому він припустив, що загострення військової ситуації в зоні збройного конфлікту на Донбасі також може бути пов'язано зі спробою Кремля змусити Україну піти на поступки в рамках нормандського формату у вигляді перемовин з представниками бойовиків "ДНР" і "ЛНР".
Він назвав два сценарії подальшого розвитку ситуації. Не виключено, що такі дії з боку Росії завершаться демонстрацією військової сили. Однак також може бути варіант загострення в зоні конфлікту на Донбасі. Повномаштабних бойових дій наразі не повинно бути.
"Чим це може скінчитися? Може нічим не скінчитися, може залишитися демонстрацією військових сил. А може закінчитися загостренням на фронті. У велику війну я не дуже вірю", - підкреслив Олексій Арестович.
Ситуація на Донбасі
- Гібридні війська РФ 26 березня обстріляли позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 українських військових. Двоє отримали поранення.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що РФ стягує війська до кордонів України під приводом планів з проведення нових військових навчань Захід 2021.
- 31 березня відбулося засідання ТКГ, під час якого Україна запропонувала встановити новий режим припинення вогню на Донбасі з 1 квітня. Росія таку ініціативу не підтримала.
- 2 квітня відбулися перші телефонні перемовини президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом. Під час дискусії глава США заявив про підтримку Вашингтоном української держави у військовому конфлікті на Донбасі.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що ситуація на Донбасі погіршується. РФ вживе заходів у разі посилення військ Північноатлантичного альянсу навколо України.