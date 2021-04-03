Арестович пояснив загострення на Донбасі і назвав сценарії

Росія намагається домогтися від України поступок у нормандському форматі щодо проведення перемовин Києва і "ЛДНР" - Арестович / УНІАН

Загострення ситуації в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі і підведення військ РФ до кордонів України можуть бути пов'язані з навчаннями Північноатлантичного альянсу, новою холодною війною між Москвою і Вашингтоном, а також спробою Росії спровокувати проведення прямих перемовин Києва з бойовиками "ЛДНР". Все завершиться або демонстрацією військової сили, або загостренням бойових дій.

Як розповів спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович виданню Сьогодні, однією з причин загострення ситуації на Донбасі можна назвати навчання НАТО Defender Europe 2021, проведення яких планується в травні.

"Під час навчань будь-яка країна світу починає робити відповідні ходи, наприклад, розгортати війська. І оскільки фокусом цих навчань є ситуація на Балканах і у Криму - по суті, це відпрацювання можливого зіткнення НАТО і РФ - росіяни рухають своїх коней", - вважає він.

Крім того, за словами Арестовича, після слів американського президента Джо Байдена на адресу глави РФ Володимира Путіна, в яких він побічно назвав господаря Кремля "вбивцею", між США і Росією фактично почалася нова холодна війна. Відтепер світ поділено на авторитарний (Китай, Росія, Іран) і демократичний (США і Захід) блоки впливу. Такі країни як Україна і Білорусь не входять до жодного з блоків та опинилися посередині.читайте такожАрестович розкрив причину відмови Росії від перемир'я на Донбасі

"Тобто ми в ситуації, коли одні з нас хочуть зробити "сіру зону", на якій йде гра, а інші - щоб ми стали частиною світової демократії", - пояснив спікер української делегації.

При цьому він припустив, що загострення військової ситуації в зоні збройного конфлікту на Донбасі також може бути пов'язано зі спробою Кремля змусити Україну піти на поступки в рамках нормандського формату у вигляді перемовин з представниками бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

Він назвав два сценарії подальшого розвитку ситуації. Не виключено, що такі дії з боку Росії завершаться демонстрацією військової сили. Однак також може бути варіант загострення в зоні конфлікту на Донбасі. Повномаштабних бойових дій наразі не повинно бути.

"Чим це може скінчитися? Може нічим не скінчитися, може залишитися демонстрацією військових сил. А може закінчитися загостренням на фронті. У велику війну я не дуже вірю", - підкреслив Олексій Арестович.

Ситуація на Донбасі