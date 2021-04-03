УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Арестович пояснив загострення на Донбасі і назвав сценарії

3 квітня 2021, 08:51

Між США і Росією почалася холодна війна, вважає Олексій Арестович.

Арестович
Росія намагається домогтися від України поступок у нормандському форматі щодо проведення перемовин Києва і "ЛДНР" - Арестович / УНІАН

Загострення ситуації в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі і підведення військ РФ до кордонів України можуть бути пов'язані з навчаннями Північноатлантичного альянсу, новою холодною війною між Москвою і Вашингтоном, а також спробою Росії спровокувати проведення прямих перемовин Києва з бойовиками "ЛДНР". Все завершиться або демонстрацією військової сили, або загостренням бойових дій.

Як розповів спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович виданню Сьогодні, однією з причин загострення ситуації на Донбасі можна назвати навчання НАТО Defender Europe 2021, проведення яких планується в травні.

"Під час навчань будь-яка країна світу починає робити відповідні ходи, наприклад, розгортати війська. І оскільки фокусом цих навчань є ситуація на Балканах і у Криму - по суті, це відпрацювання можливого зіткнення НАТО і РФ - росіяни рухають своїх коней", - вважає він.

Крім того, за словами Арестовича, після слів американського президента Джо Байдена на адресу глави РФ Володимира Путіна, в яких він побічно назвав господаря Кремля "вбивцею", між США і Росією фактично почалася нова холодна війна. Відтепер світ поділено на авторитарний (Китай, Росія, Іран) і демократичний (США і Захід) блоки впливу. Такі країни як Україна і Білорусь не входять до жодного з блоків та опинилися посередині.читайте такожАрестович розкрив причину відмови Росії від перемир'я на Донбасі

"Тобто ми в ситуації, коли одні з нас хочуть зробити "сіру зону", на якій йде гра, а інші - щоб ми стали частиною світової демократії", - пояснив спікер української делегації.

При цьому він припустив, що загострення військової ситуації в зоні збройного конфлікту на Донбасі також може бути пов'язано зі спробою Кремля змусити Україну піти на поступки в рамках нормандського формату у вигляді перемовин з представниками бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

Він назвав два сценарії подальшого розвитку ситуації. Не виключено, що такі дії з боку Росії завершаться демонстрацією військової сили. Однак також може бути варіант загострення в зоні конфлікту на Донбасі. Повномаштабних бойових дій наразі не повинно бути.

"Чим це може скінчитися? Може нічим не скінчитися, може залишитися демонстрацією військових сил. А може закінчитися загостренням на фронті. У велику війну я не дуже вірю", - підкреслив Олексій Арестович.

Ситуація на Донбасі

новини Росії Олексій Арестович новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Арестович пояснив загострення на Донбасі і назвав сценарії». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Локдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числаЛокдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числа Представники РФ сидять перелякані: Резніков розповів про проблеми в переговорах щодо ДонбасуПредставники РФ сидять перелякані: Резніков розповів про проблеми в переговорах щодо Донбасу У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для ЗаходуУ ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу "Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального"Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального Чи дасть Путін померти Навальному у тюрміЧи дасть Путін померти Навальному у тюрмі

Останні новини

08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
Реклама
07:41
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
Реклама
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
Реклама
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти