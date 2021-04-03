Арестович объяснил обострение на Донбассе и назвал сценарии

Между США и Россией началась холодная война, считает Алексей Арестович.
Обострение ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе и подвод войск РФ к границам Украины могут быть связаны с учениями Североатлантического альянса, новой холодной войной между Москвой и Вашингтоном, а также попыткой России спровоцировать проведение прямых переговоров Киева с боевиками "ЛДНР". Все завершится либо демонстрацией военной силы, либо обострением боевых действий.
Как рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович изданию Сегодня, одной из причин обострения ситуации на Донбассе можно назвать учения НАТО Defender Europe 2021, проведение которых планируется в мае.
"Во время учений любая страна мира начинает делать ответные ходы, к примеру, разворачивать войска. И поскольку фокусом этих учений является ситуация на Балканах и в Крыму - по сути, это отработка возможного столкновения НАТО и РФ - россияне двигают своих коней", - полагает он.
Кроме того, по словам Арестовича, после слов американского президента Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина, в которых он косвенно назвал хозяина Кремля "убийцей", между США и Россией фактически началась новая холодная война. Теперь мир разделен на авторитарный (Китай, Россия, Иран) и демократический (США и Запад) блоки влияния. Такие страны как Украина и Беларусь не входят ни в один блок и оказались посредине.Читайте такжеАрестович раскрыл причину отказа России от перемирия на Донбассе
"То есть мы в ситуации, когда одни из нас хотят сделать "серую зону", на которой идет игра, а другие - чтобы мы стали частью мировой демократии", - объяснил спикер украинской делегации.
При этом он допустил, что обострение военной ситуации в зоне вооруженного конфликта на Донбассе также может быть связано с попыткой Кремля заставить Украину пойти на уступки в рамках нормандского формата в виде переговоров с представителями боевиков "ДНР" и "ЛНР".
Он назвал два сценария дальнейшего развития ситуации. Не исключено, что такие действия со стороны России завершатся демонстрацией военной силы. Однако также может быть вариант обострения в зоне конфликта на Донбассе. Полномасштабных боевых действий пока быть не должно.
"Чем это может кончиться? Может ничем не кончиться, может остаться демонстрацией военных сил. А может закончиться обострением на фронте. В большую войну я не очень верю", - подчеркнул Алексей Арестович.
Ситуация на Донбассе
- Гибридные войска РФ 26 марта обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 украинских военных. Двое получили ранения.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что РФ стягивает войска к границам Украины под предлогом планов по проведению новых военных учений Запад 2021.
- 31 марта состоялось заседание ТКГ, в ходе которого Украина предложила установить новый режим прекращения огня на Донбассе с 1 апреля. Россия данную инициативу не поддержала.
- 2 апреля состоялись первые телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским главой государства Джо Байденом. В ходе дискуссии глава США заявил о поддержке Вашингтоном украинского государства в военном конфликте на Донбассе.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что ситуация на Донбассе ухудшается. РФ примет меры в случае усиления войск Североатлантического альянса вокруг Украины.