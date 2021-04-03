Арестович объяснил обострение на Донбассе и назвал сценарии

Россия пытается добиться от Украины уступок в нормандском формате по проведению переговоров Киева и "ЛДНР" - Арестович / УНИАН

Обострение ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе и подвод войск РФ к границам Украины могут быть связаны с учениями Североатлантического альянса, новой холодной войной между Москвой и Вашингтоном, а также попыткой России спровоцировать проведение прямых переговоров Киева с боевиками "ЛДНР". Все завершится либо демонстрацией военной силы, либо обострением боевых действий.

Как рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович изданию Сегодня, одной из причин обострения ситуации на Донбассе можно назвать учения НАТО Defender Europe 2021, проведение которых планируется в мае.

"Во время учений любая страна мира начинает делать ответные ходы, к примеру, разворачивать войска. И поскольку фокусом этих учений является ситуация на Балканах и в Крыму - по сути, это отработка возможного столкновения НАТО и РФ - россияне двигают своих коней", - полагает он.

Кроме того, по словам Арестовича, после слов американского президента Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина, в которых он косвенно назвал хозяина Кремля "убийцей", между США и Россией фактически началась новая холодная война. Теперь мир разделен на авторитарный (Китай, Россия, Иран) и демократический (США и Запад) блоки влияния. Такие страны как Украина и Беларусь не входят ни в один блок и оказались посредине.Читайте такжеАрестович раскрыл причину отказа России от перемирия на Донбассе

"То есть мы в ситуации, когда одни из нас хотят сделать "серую зону", на которой идет игра, а другие - чтобы мы стали частью мировой демократии", - объяснил спикер украинской делегации.

При этом он допустил, что обострение военной ситуации в зоне вооруженного конфликта на Донбассе также может быть связано с попыткой Кремля заставить Украину пойти на уступки в рамках нормандского формата в виде переговоров с представителями боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Он назвал два сценария дальнейшего развития ситуации. Не исключено, что такие действия со стороны России завершатся демонстрацией военной силы. Однако также может быть вариант обострения в зоне конфликта на Донбассе. Полномасштабных боевых действий пока быть не должно.

"Чем это может кончиться? Может ничем не кончиться, может остаться демонстрацией военных сил. А может закончиться обострением на фронте. В большую войну я не очень верю", - подчеркнул Алексей Арестович.

Ситуация на Донбассе