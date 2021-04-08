Арестович відповів на слова Козака про участь Януковича у ТКГ щодо Донбасу

У Росії не виходить продавити свою позицію щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на сході України, вважає Олексій Арестович.
Заява заступника голови АП РФ Дмитра Козака про те, що Москва пропонувала участь Віктора Януковича у Тристоронній контактній групі в якості представника окупованого Донбасу - це "анекдот". Такі слова свідчать про нездатність росіян продавити свій порядок денний на перемовинах. Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.
У коментарі РБК-Україна він сказав, що Козак під час пресконференції з військового конфлікту на Донбасі "розповідав анекдоти".
"Янукович - це ще один анекдот", - вважає Арестович.читайте такожКозак розкрив деталі провалу участі Януковича у перемовинах щодо Донбасу
За його словами, подібні слова свідчать про те, що Росія, яка декларує свою нібито неучасть в російсько-українській війні на Донбасі, не може продавити свою повістку.
"Мова про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту (хоча насправді є), і що Київ повинен безпосередньо спілкуватися з так званими "ЛНР/ДНР", - підкреслив Олексій Арестович.
Заяви Козака щодо Донбасу
- Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак у четвер, 8 квітня, взяв участь у пресконференції, в рамках якої зробив низку заяв щодо Донбасу. Зокрема, Козак пригрозив Києву новим втручанням Москви у військову ситуацію у ОРДЛО у тому випадку, якщо відбудеться посилення конфлікту. Чиновник стверджує, що це може стати "початком кінця України".
- Також Козак анонсував проведення перемовин щодо Донбасу на рівні радників у рамках нормандського формату на 19 квітня. При цьому він уточнив, що ситуація може змінитися після низки консультацій на вищому рівні.
- Крім того, Козак відмовився звинувачувати США у впливі на політику України і ситуації, пов'язаної із загостренням російсько-українського конфлікту на Донбасі.