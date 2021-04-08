Арестович відповів на слова Козака про участь Януковича у ТКГ щодо Донбасу

Арестович піддав критиці заяви Козака щодо Донбасу / УНІАН

Заява заступника голови АП РФ Дмитра Козака про те, що Москва пропонувала участь Віктора Януковича у Тристоронній контактній групі в якості представника окупованого Донбасу - це "анекдот". Такі слова свідчать про нездатність росіян продавити свій порядок денний на перемовинах. Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

У коментарі РБК-Україна він сказав, що Козак під час пресконференції з військового конфлікту на Донбасі "розповідав анекдоти".

"Янукович - це ще один анекдот", - вважає Арестович.читайте такожКозак розкрив деталі провалу участі Януковича у перемовинах щодо Донбасу

За його словами, подібні слова свідчать про те, що Росія, яка декларує свою нібито неучасть в російсько-українській війні на Донбасі, не може продавити свою повістку.

"Мова про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту (хоча насправді є), і що Київ повинен безпосередньо спілкуватися з так званими "ЛНР/ДНР", - підкреслив Олексій Арестович.

Заяви Козака щодо Донбасу