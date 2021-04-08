Арестович ответил на слова Козака об участии Януковича в ТКГ по Донбассу

Арестович подверг критике заявления Козака по Донбассу / УНИАН

Заявление замглавы АП РФ Дмитрия Козака о том, что Москва предлагала участие Виктора Януковича в Трехсторонней контактной группе в качестве представителя оккупированного Донбасса – это "анекдот". Такие слова свидетельствуют о неспособности россиян продавить свою повестку на переговорах. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В комментарии РБК-Украина он сказал, что Козак в ходе пресс-конференции по военному конфликту на Донбассе "рассказывал анекдоты".

"Янукович - это еще один анекдот", - считает Арестович.Читайте такжеКозак раскрыл детали провала участия Януковича в переговорах по Донбассу

По его словам, подобные слова свидетельствуют о том, что Россия, которая декларирует свое якобы неучастие в российско-украинской войне на Донбассе, не может продавить свою повестку.

"Речь о том, что Россия якобы не является стороной конфликта (хотя на самом деле является), и что Киев должен напрямую общаться с так называемыми "ЛНР/ДНР", - подчеркнул Алексей Арестович.

Заявления Козака по Донбассу