Арестович ответил на слова Козака об участии Януковича в ТКГ по Донбассу

У России не получается продавить свою позицию по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на востоке Украины, считает Алексей Арестович.
Заявление замглавы АП РФ Дмитрия Козака о том, что Москва предлагала участие Виктора Януковича в Трехсторонней контактной группе в качестве представителя оккупированного Донбасса – это "анекдот". Такие слова свидетельствуют о неспособности россиян продавить свою повестку на переговорах. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
В комментарии РБК-Украина он сказал, что Козак в ходе пресс-конференции по военному конфликту на Донбассе "рассказывал анекдоты".
"Янукович - это еще один анекдот", - считает Арестович.Читайте такжеКозак раскрыл детали провала участия Януковича в переговорах по Донбассу
По его словам, подобные слова свидетельствуют о том, что Россия, которая декларирует свое якобы неучастие в российско-украинской войне на Донбассе, не может продавить свою повестку.
"Речь о том, что Россия якобы не является стороной конфликта (хотя на самом деле является), и что Киев должен напрямую общаться с так называемыми "ЛНР/ДНР", - подчеркнул Алексей Арестович.
Заявления Козака по Донбассу
- Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в четверг, 8 апреля, принял участие в пресс-конференции, в рамках которой сделал ряд заявлений по Донбассу. В частности, Козак пригрозил Киеву новым вмешательством Москвы в военную ситуацию в ОРДЛО в том случае, если произойдет усиление конфликта. Чиновник утверждает, что это может стать "началом конца Украины".
- Также Козак анонсировал проведение переговоров по Донбассу на уровне советников в рамках нормандского формата на 19 апреля. При этом он уточнил, что ситуация может измениться после ряда консультаций на высшем уровне.
- Кроме того, Козак отказался обвинять США в оказании влияния на политику Украины и ситуации, связанной с обострением российско-украинского конфликта на Донбассе.