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У Путина отказались обвинять США в обострении войны на Донбассе

8 апреля 2021, 17:43
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Вашингтон стремится к тому, чтобы на постсоветском пространстве не было единства, считает Дмитрий Козак.

Козак
Влияние Вашингтона на Киев преувеличено - Козак / УНИАН

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак не считает, что США причастны к ситуации, связанной с обострением военного конфликта на Донбассе. Также он утверждает, что внешнее влияние Вашингтона на Киев преувеличено. Однако, как полагает чиновник, в Штатах не хотят, чтобы на постсоветском пространстве было единство государств.

"Что касается американского влияния, я бы не стал сильно преувеличивать внешнее влияние. Конечно, для молодых людей внешняя поддержка, внешняя активность имеет значение, но не определяющее. Все равно они руководствуются внутриполитическими соображениями, прежде всего, с точки зрения поддержания своего рейтинга, своей власти и так далее", - цитирует Козака российское информагентство РИА Новости.

По его словам, американское государство вряд ли "подстрекает" президента Украины Зеленского на нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

"Я не думаю, что американцы толкают Зеленского на бруствер, на линию фронта, чтобы он начал перестрелку с представителями Донбасса. Скорее всего, этого нет", - добавил Козак, подчеркнув, что при этом США выступают против, чтобы на пространстве бывших советских государств было какое-то единство.

Справка

Отношения России с США и Украина

В России на высшем политическом уровне и в информационном пространстве регулярно обвиняют Вашингтон во вмешательстве в дела Украины "покровительстве" Киеву. Москва не считает украинское государство суверенным и называет его зависимым от Вашингтона и Брюсселя.

Президент США Джо Байден 17 марта косвенно назвал российского президента Владимира Путина "убийцей", после чего в РФ решили отозвать посла Анатолия Антонова в Москву для проведения консультаций. Также в ответ Путин пожелал Байдену здоровья и сказал, что "кто так обзывается, тот сам так называется".Читайте такжеУ Лаврова резко отреагировали на участие США в переговорах по Донбассу

В России после нового обострения кризиса в отношениях с США заявляли о готовности продолжать диалог с Вашингтоном.

Война России и Украины на Донбассе

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