Украина пойдет на диалог с РФ по Донбассу, но при одном условии – Гармаш

Россия должна признать себя стороной конфликта на Донбассе - Гармаш / Радио Свобода

Минские соглашения важны для того, чтобы оказывать дипломатическое давление на Россию. Договоренности не являются путем к реальному миру, так как они были навязаны Украине после военного поражения в Дебальцево. Договор нужен Москве для того, чтобы усилить влияние на Киев. "Минск" может стать основой дальнейшего диалога сторон в том случае, если РФ признает себя стороной конфликта. Об этом заявил представитель Донецка от переселенцев в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

В интервью изданию Восточный вариант он рассказал о том, что для Украины минские договоренности являются дипломатическим инструментом давления на Россию, а для Москвы – механизмом ослабления Киева. При этом нельзя сказать, что "Минск" – это путь к миру, так как соглашения были навязаны украинскому государству после военного поражения в Дебальцево на условиях интересов россиян.

"Минск" важен, потому что это дипломатический инструмент влияния Украины на Россию. В нашем обществе почему-то есть заблуждение, что "Минск" — это дорожная карта к миру. Вот выполним "Минск" — и наступит мир. На самом деле, этого априори не может быть, потому что "Минск" навязан Украине после военного поражения в Дебальцево. Вряд ли бы Россия навязывала нам реальный мир после нашего военного поражения, она преследовала свои цели. Для РФ "Минск" — это инструмент ослабления Украины", - отметил Гармаш.Читайте такжеАрестович раскрыл итоги экстренного заседания ТКГ по Донбассу

Переговорщик акцентировал внимание на том, что целью Украины является возвращение минского процесса в рамках уже подписанных документов. В таком случае РФ признает себя стороной российско-украинского конфликта на Донбассе, а в рамках Минских соглашений появится основа для переговоров.

"Наша задача — вернуть "Минск" к его документальной основе, к тем документам, которые были подписаны: Минским соглашениям и Комплексу мер по выполнению минских соглашений. Это будет означать, что Россия взяла на себя ответственность, признала себя стороной конфликта. И тогда "Минск" может стать основой для диалога", - объяснил он, отметив, что в мирном плане Франции и Германии предполагается подписание дорожной карты властями Украины и России без участия представителей ОРДЛО.

Также журналист добавил, что Минские соглашения также нужны Украине для того, чтобы сохранялся механизм давления на Россию. К договоренностям привязаны санкции против Москвы. "Минск" вряд ли приведет к урегулированию российско-украинского конфликта, однако остается площадкой для возможного диалога сторон.Читайте такжеУ Путина сделали заявление о войсках России у границ Украины

"На данный момент это наше единственное оружие, мы же военным путём не освобождаем наши территории. Но экономическим путем ослабляем противника с помощью санкций. Западные партнёры настаивают на сохранении минского процесса. "Минск" нам нужен, мы будем его сохранять. В том числе, как площадку для возможного диалога. Но ждать от "Минска" чудес — наивно и неправильно. Это не инструмент достижения мира", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Конфликт России и Украины