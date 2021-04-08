Путин обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и выдвинул обвинение Киеву

Состоялись телефонные переговоры Ангелы Меркель и Владимира Путина / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин обратил внимание на "провокационные действия Киева", который в последнее время якобы "целенаправленно обостряет обстановку" на линии соприкосновения.

По версии Кремля, участники переговоров подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения ранее достигнутых договорённостей и призвали к сдержанности.

"Подтверждён настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском формате", по линии политсоветников и министерств иностанных дел", - добавили в пре-сслужбе президента РФ.

Обострение на Донбассе:

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

В ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.

Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.

Переговоры Зеленского с Байденом: