Путин обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и выдвинул обвинение Киеву

Владимир Путин заявил о готовности работы в "нормандском формате", а также по линии политсоветников.
Президент России Владимир Путин обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин обратил внимание на "провокационные действия Киева", который в последнее время якобы "целенаправленно обостряет обстановку" на линии соприкосновения.
По версии Кремля, участники переговоров подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения ранее достигнутых договорённостей и призвали к сдержанности.
"Подтверждён настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском формате", по линии политсоветников и министерств иностанных дел", - добавили в пре-сслужбе президента РФ.
Обострение на Донбассе:
- Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- В ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
Переговоры Зеленского с Байденом:
- Разговор лидеров Украины и США состоялся 2 апреля. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.
- По итогам разговора глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Байден заверил Зеленского в поддержке украинских реформ.
- В Белом доме после разговора с Зеленским отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
- Президент США акцентировал внимание на приверженности администрации по поддержке плана Зеленского для борьбы с коррупцией и реализацией реформ демократии.
Автор: Алексей Тычина