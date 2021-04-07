У Путина раскрыли планы по диалогу с США после заявления Байдена

Заявление Байдена в адрес Путина является беспрецедентным - Патрушев / Reuters

Заявление президента США Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина вряд ли можно было бы представить даже во времена борьбы Штатов и СССР, когда Москве противостояли Гарри Трумэн или Рональд Рейган (33-й и 40-й главы американского государства, - ред.). Однако не исключено, что его спровоцировали на такие слова. При этом в Москве надеются дальнейшие переговоры президентов Байдена и Путина и несмотря на сложную ситуацию настроены на диалог. Об этом сказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США. Самые фанатичные противники нашей страны, такие как Трумэн или Рейган, старались быть более сдержанными в публичных высказываниях… Но все же они понимали, что в политике есть свои границы и их следует уважать. Правда, нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях…", - заявил он в интервью изданию Коммерсант.

По словам чиновника, в Москве не хотели бы, чтобы данный инцидент повлиял на перспективе будущих переговоров и встреч Путина и Байдена на высшем уровне. Однако случай с заявлением американского президента является беспрецедентным.

"Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы. Тем не менее он, как я уже сказал, беспрецедентный. Надеемся, что в Вашингтоне тоже понимают ситуацию, которая сложилась", - утверждает Патрушев, отмечая, что в России не ждут извинений от американцев.Читайте такжеВ Кремле раскрыли планы Путина по переговорам с Байденом

Также он добавил, что анализируя современные отношения РФ и США следует учитывать и сложную ситуацию внутри Америки, поэтому прогнозы нелегко назвать обнадеживающими. При этом российская сторона готова к переговорам и сотрудничеству по ряду направлений.

"Прогнозы дальнейшего развития отношений трудно назвать обнадеживающими. Тем не менее, как я уже сказал, мы настроены на диалог в сферах взаимного интереса и надеемся, что США проявят такую же заинтересованность", - подчеркнул Николай Патрушев.

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