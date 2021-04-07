Названо условие возвращения посла РФ в США после заявления Байдена

Возвращение посла России Антонова в Вашингтон остается непростым вопросом, утверждают в российском МИД.
Посол России в США Анатолий Антонов вряд ли в ближайшее время отправится в Вашингтон. Москва примет решение о его возвращении в Штаты после того, как появятся сигналы о нормализации российско-американских отношений. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В комментарии РИА Новости он сказал, что сроки возвращения Антонова в Вашингтон зависят от того, появится ли прогресс в отношениях России и США в ближайшем будущем. Россияне ждут, что американцы предпримут для этого определенные действия.
"Это не вопрос ближайших дней. Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", - подчеркнул Рябков.Читайте такжеВ США заявили об условии мира с РФ, повторив слова Байдена в адрес Путина
Отношения России и США
- Президент США Джо Байден 17 марта в интервью АВС в ответ на вопрос журналиста о том, является ли президент РФ Владимир Путин "убийцей", ответил утвердительно. Также он сказал, что российский глава государства будет привлечен к ответственности за вмешательство Москвы в американские выборы.
- На следующий день, 18 марта, Россия приняла решение отозвать посла Анатолия Антонова из США. Дипломата отправили в Москву для участия в консультациях, целью которых является обсуждения дальнейших дипломатических отношений двух государств.
- Позже на слова Байдена ответил Путин, который пожелал здоровья хозяину Белого дома и сказал, что "кто так обзывается, тот сам так называется".
- Путин вызвал Байдена на публичные дебаты, которые было предложно провести в прямом эфире.
- У Байдена от дебатов с Путиным решили отказаться, так как американский президент уже провел переговоры с российским главой государства.
- Посол России в США Анатолий Антонов 29 марта заявлял, что он надеется на возвращение в Вашингтон "уже в ближайшее время".