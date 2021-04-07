Названо условие возвращения посла РФ в США после заявления Байдена

В России ожидают, что Вашингтон предпримет шаги по нормализации отношений с Москвой / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов вряд ли в ближайшее время отправится в Вашингтон. Москва примет решение о его возвращении в Штаты после того, как появятся сигналы о нормализации российско-американских отношений. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

В комментарии РИА Новости он сказал, что сроки возвращения Антонова в Вашингтон зависят от того, появится ли прогресс в отношениях России и США в ближайшем будущем. Россияне ждут, что американцы предпримут для этого определенные действия.

"Это не вопрос ближайших дней. Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", - подчеркнул Рябков.Читайте такжеВ США заявили об условии мира с РФ, повторив слова Байдена в адрес Путина

Отношения России и США