У Байдена ответили на предложение Путина провести "баттл"

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки 18 марта отреагировала на предложение о проведении дискуссии между лидерами Америки и России.
У президента США Джозефа Байдена ответили на предложение президента России Владимир Путина о проведении "баттла". По словам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президенты уже провели телефонную беседу.
"Я бы сказала, что президент уже провел разговор с президентом Путиным. И есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал. А мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч", - заявила Псаки, комментируя инициативу Путина.
Кроме того, она отметила, что Байден в пятницу совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия, и потому его график едва ли позволит организовать в этот день подобный диалог с Путиным.
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"Конечно, президент завтра будет находиться в Джорджии. И он будет достаточно сильно занят", - сказала официальный представитель американского лидера.
"Путин – убийца": детали скандала
- Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.
- Комментируя слова президента США, Путин заявил: "Кто так обзывается, тот сам так называется". Он также пожелал Байдену здоровья.
- В ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причину. Режим Владимира Путина обвиняют во многих преступлениях, напомнила пресс-секретарь Еврокомиссии.