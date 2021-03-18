У Байдена ответили на предложение Путина провести "баттл"

Джо Байден / Reuters

У президента США Джозефа Байдена ответили на предложение президента России Владимир Путина о проведении "баттла". По словам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президенты уже провели телефонную беседу.

"Я бы сказала, что президент уже провел разговор с президентом Путиным. И есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал. А мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч", - заявила Псаки, комментируя инициативу Путина.

Кроме того, она отметила, что Байден в пятницу совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия, и потому его график едва ли позволит организовать в этот день подобный диалог с Путиным.

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"Конечно, президент завтра будет находиться в Джорджии. И он будет достаточно сильно занят", - сказала официальный представитель американского лидера.

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