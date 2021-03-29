Посол РФ вернется в США после скандала с заявлением Байдена

Антонов заявил о своем возвращении в США / Посольство РФ в США

Посол России в США Анатолий Антонов намерен вернуться в Вашингтон уже в ближайшее время. Он находится в Москве с 21 марта, где провел ряд переговоров. Пока Антонов не говорил с президентом Путиным о вопросах, связанных с российско-американскими отношениями, сообщает ТАСС.

В частности, как заявил сам посол в понедельник, 29 марта, в скором времени он планирует снова отправиться в Вашингтон.

"Рассчитываю в ближайшее время" (вернуться в США, - ред.), - ответил Антонов на уточняющий вопрос журналистов.

Подчеркивается, что российский посол находится в Москве с 21 марта, где он уже успел провести ряд переговоров. При этом, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Антонов пока не докладывал Путину о ситуации в российско-американских отношениях.Читайте такжеВ Кремле раскрыли планы Путина по переговорам с Байденом

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