Посол РФ вернется в США после скандала с заявлением Байдена

Антонов пока не докладывал Путину о ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона.
Посол России в США Анатолий Антонов намерен вернуться в Вашингтон уже в ближайшее время. Он находится в Москве с 21 марта, где провел ряд переговоров. Пока Антонов не говорил с президентом Путиным о вопросах, связанных с российско-американскими отношениями, сообщает ТАСС.
В частности, как заявил сам посол в понедельник, 29 марта, в скором времени он планирует снова отправиться в Вашингтон.
"Рассчитываю в ближайшее время" (вернуться в США, - ред.), - ответил Антонов на уточняющий вопрос журналистов.
Подчеркивается, что российский посол находится в Москве с 21 марта, где он уже успел провести ряд переговоров. При этом, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Антонов пока не докладывал Путину о ситуации в российско-американских отношениях.Читайте такжеВ Кремле раскрыли планы Путина по переговорам с Байденом
Скандальное заявление Байдена в адрес Путина
- Американский глава государства Джо Байден 17 марта в интервью телеканалу АВС в ответ на вопрос журналиста о том, является ли российский президент Владимир Путин "убийцей", ответил утвердительно. Также он добавил, что глава РФ будет нести ответственность за вмешательство Москвы в выборы в США.
- 18 марта Россия приняла решение отозвать российского посла в США Анатолия Антонова. Дипломат прибыл в Москву для участия в переговорах о выстраивании дальнейших отношений России и Америки.
- В своем ответе президент РФ Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и сказал, что "кто так обзывается, тот сам так называется".
- Позже Путин вызвал Байдена на публичные дебаты. Однако президент США отказался принимать участие в мероприятии.