У Путина назвали дату новых переговоров по Донбассу

Переговоры по Донбассу на уровне советников в нормандском формате запланированы на 19 апреля - Козак / Фото kremlin.ru

Новые переговоры советников лидеров стран нормандской четверки по Донбассу должны пройти 19 апреля. Ожидается, что появятся дополнительные инициативы. Ситуация может измениться после консультаций на высшем уровне. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Посмотрим, я думаю, в ближайшее время будет еще какая-то инициатива, следующие переговоры уже были инициированы… на 19 апреля у нас в нормандском формате инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг, 8 апреля.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

Также Козак подчеркнул, что продолжение дискуссии в рамках советников нормандского формата уже обсудили Москва и Берлин.

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