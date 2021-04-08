У Путина назвали дату новых переговоров по Донбассу

Ситуация может измениться после обмена мнениями на высшем уровне, сказал Дмитрий Козак.
Новые переговоры советников лидеров стран нормандской четверки по Донбассу должны пройти 19 апреля. Ожидается, что появятся дополнительные инициативы. Ситуация может измениться после консультаций на высшем уровне. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Посмотрим, я думаю, в ближайшее время будет еще какая-то инициатива, следующие переговоры уже были инициированы… на 19 апреля у нас в нормандском формате инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг, 8 апреля.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины
Также Козак подчеркнул, что продолжение дискуссии в рамках советников нормандского формата уже обсудили Москва и Берлин.
Конфликт России и Украины на Донбассе
- Федеральный канцлер Ангела Меркель 8 апреля провела переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора Путин обвинил Украину в "провокациях" на Донбассе и попытке усилить военный конфликт. Стороны договорились о дальнейших переговорах в рамках нормандской четверки на уровне советников.
- Замглавы АП РФ Дмитрий Козак пригрозил Украине усилением военной агрессии России на Донбассе и сказал, что такая ситуация может привести к "началу конца" для украинского государства.
- Представитель Донецка от Украины в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш сказал, что Киев готов вести переговоры с Москвой в рамках минского процесса в том случае, если Россия признает себя стороной конфликта. При таком сценарии "Минск" может стать основой для диалога.