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Арестович розкрив деталі домовленостей України і РФ щодо Донбасу

22 квітня 2021, 08:25

Ескалація конфлікту на Донбасі може піти на спад, стверджує Олексій Арестович.

Арестович
На Донбасі може встановитися стійке перемир'я, якщо вдасться прийняти документ про відновлення режиму припинення вогню - Арестович / УНІАН

За підсумками засідання радників лідерів нормандського формату учасники перемовин підтвердили прагнення до повернення стійкого режиму припинення вогню в зоні конфлікту на сході України. Наступного дня відбулася дискусія на рівні ТКГ, в рамках якої було розглянуто ініційований Києвом документ про відновлення режиму тиші на Донбасі. Якщо документ вдасться узгодити і затвердити на рівні консультаційної групи, є надія, що ескалація конфлікту може піти на спад. Про це заявив спікер української делегації в Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 розповів про те, що після наступного засідання ТКГ щодо Донбасу, яке пройде 28 квітня, рівень загострення військового конфлікту знизиться. Після засідання радників лідерів нормандської четвірки, під час якого сторони підтвердили намір повернутися до режиму припинення вогню, пройшли перемовини в рамках ТКГ. У першому читанні вдалося розглянути документ Києва про ініціативу щодо встановлення перемир'я, що стало безпрецедентною подією.

"Було засідання політичних радників. Там всі сторони підтвердили необхідність перед тим ,як просуватись по кластерах, зробити так, щоб запанувала тиша на фронті. Козак декілька разів зробив на це наголос. Позиція наша відома – ми за це з 2014 року, або принаймні з 2019 року. І наступного дня відбулося засідання підгрупи з безпеки, де на моє величезне здивування – протягом тригодинного засідання ми пройшли весь документ у першому читанні. Причому за основу було взято український документ додаткових заходів щодо встановлення повного всеосяжного режиму припинення вогню на фронті. Ми його в першому читанні прочитали, посол пан Чевік назвав це безпрецедентною подією, майже історичним днем. До кінця тижня має відбутися друге читання", - зазначив Арестович.читайте такожУ Зеленського різко закликали Путіна до перемовин щодо Донбасу

Також він додав, що документ, над узгодженням якого працює підгрупа з питань безпеки, можуть розглянути на загальному засіданні ТКГ, яке заплановане на 28 квітня. У тому випадку, якщо ініціативу все ж таки вдасться затвердити, з'явиться надія на зниження рівня ескалації збройного конфлікту на Донбасі.

"Є примарна надія, що його вдасться узгодити і прийняти на засіданні ТКГ. І тоді є надія щодо зниження ескалації на фронті", - підкреслив Олексій Арестович.

Перемовини щодо Донбасу в рамках ТКГ

  • У вівторок, 20 квітня, пройшли консультації підгрупи з питань безпеки в рамках Тристоронньої контактної групи. Представники Києва акцентували увагу на тому, що сторонам вдалося досягти певного прогресу в перемовинах.
  • Сторони проводить перемовини щодо узгодження додаткових заходів з метою зміцнення режиму припинення вогню на основі домовленостей від 22 липня 2020 року.
  • Під час наступного засідання ТКГ, яке має відбутися 28 квітня, сторони планують прийняти документ з метою врегулювання питань щодо відновлення режиму перемир'я.
  • Втім, представник окремих районів Донецької області у ТКГ від України Сергій Гармаш заявив, що сторонам не вдалося досягти конкретних результатів. Однак Київ підтримує ці перемовини, тому що українська сторона закликає до розслідування кожного летального випадку через порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

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