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Арестович раскрыл детали договоренностей Украины и РФ по Донбассу

22 апреля 2021, 08:25
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Эскалация конфликта на Донбассе может пойти на спад, утверждает Алексей Арестович.

Арестович
На Донбассе может установиться устойчивое перемирие, если удастся принять документ о восстановлении режима прекращения огня - Арестович / УНИАН

По итогам заседания советников лидеров нормандского формата участники переговоров подтвердили стремление к возвращению устойчивого режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины. На следующий день состоялась дискуссия на уровне ТКГ, в рамках которой был рассмотрен инициированный Киевом документ о восстановлении режима тишины на Донбассе. Если документ удастся согласовать и утвердить на уровне консультационной группы, есть надежда, что эскалация конфликта может пойти на спад. Об этом заявил спикер украинской делегации в Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 рассказал о том, что после следующего заседания ТКГ по Донбассу, которое пройдет 28 апреля, уровень обострения военного конфликта снизится. После заседания советников лидеров нормандской четверки, во время которого стороны подтвердили намерение вернуться к режиму прекращения огня, прошли переговоры в рамках ТКГ. В первом чтении удалось рассмотреть документ Киева об инициативе по установлению перемирия, что стало беспрецедентным событием.

"Было заседание политических советников. Там все стороны подтвердили необходимость перед тем, как продвигаться по кластерам, сделать так, чтобы воцарилась тишина на фронте. Козак несколько раз сделал на это упор. Позиция наша известна - мы за это с 2014 года, или по крайней мере с 2019 года. И на следующий день состоялось заседание подгруппы по безопасности, где к моему огромному удивлению - в течение трехчасового заседания мы прошли весь документ в первом чтении. Причем за основу был взят украинский документ дополнительных мер по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте. Мы его в первом чтении прочитали, посол господин Чевик назвал это беспрецедентным событием, почти историческим днем. К концу недели должно состояться второе чтение", - отметил Арестович.Читайте такжеУ Зеленского резко призвали Путина к переговорам по Донбассу

Также он добавил, что данный документ, над согласованием которого работает подгруппа по вопросам безопасности, могут рассмотреть на общем заседании ТКГ, которое запланировано на 28 апреля. В том случае, если инициативу все-таки удастся утвердить, появится надежда на снижение уровня эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

"Есть призрачная надежда, что его удастся согласовать и принять на заседании ТКГ. И тогда есть надежда по снижению эскалации на фронте", - подчеркнул Алексей Арестович.

Переговоры по Донбассу в рамках ТКГ

  • Во вторник, 20 апреля, прошли консультации подгруппы по вопросам безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы. Представители Киева акцентировали внимание на том, что сторонам удалось достичь определенного прогресса в переговорах.
  • Стороны проводят переговоры по согласованию дополнительных мероприятий с целью укрепления режима прекращения огня на основе договоренностей от 22 июля 2020 года.
  • В ходе следующего заседания ТКГ, которое должно состояться 28 апреля, стороны планируют принять документ с целью урегулирования вопросов по восстановлению режима перемирия.
  • Впрочем, представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш заявил, что сторонам не удалось достичь конкретных результатов. Однако Киев поддерживает такие переговоры, так как украинская сторона призывает к расследованию каждого летального случая по причине нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

ТКГ Алексей Арестович новости Украины новости Донбасса
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