На переговорах по Донбассу произошел значительный прорыв

В ТКГ прошло экстренное заседание по Донбассу / УНИАН

20 апреля состоялись переговоры по Донбассу подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Как сообщает украинская делегация в ТКГ, удалось добиться существенного прорыва.

Стороны согласовывают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

"За основу был взят украинский проект Дополнения. Благодаря содействию главы СММ ОБСЕ господина посла Халита Чевика, стороны прошли первое чтение в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Также сообщается, что дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ. Не исключено, что такое заседание пройдет еще до конца этой недели.

"Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте", - отметили в ТКГ.

При этом член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что конкретных результатов достигнуто не было.

"Это было заседание подгруппы по безопасности, то есть военные собирались. Единственное, что я могу сказать с осторожной дипломатичностью, что все-таки конкретных результатов достигнуто не было. И, в принципе, странно было бы их ожидать, если даже внешнеполитические советники нормандской четверки не смогли договориться по конкретным результатам. Но сам факт того, что подгруппа собралась, тем более собралась по формальному поводу, это убийство на той стороне мирного жителя, можно расценивать позитивно, поскольку Украина как раз и выступает с предложением после каждого летального случая собираться подгруппе по безопасности и выяснять этот вопрос", - рассказал Гармаш, передает Украина 24.

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По словам Гармаша, со стороны России "это была игра мускулами, направленная не на реальную военную эскалацию, а на получение дипломатических результатов, звонок Байдена Путин. От Украины они хотят субъективизации ОРДЛО, в чем и состоит запинка ТКГ".

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