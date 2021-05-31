Арестович розкрив деталі перенесення перемовин щодо Донбасу з Мінська

Перенесення перемовин щодо Донбасу з Мінська можливе у разі згоди Росії - Арестович / УНІАН

Наразі Білорусь більше не може надавати нейтральний перемовний майданчик щодо Донбасу, тому що Мінськ дрейфує у бік Москви. Втім, практичних діалогів щодо перенесення мінського процесу наразі немає через ситуацію з COVID-19. Вирішуватиме це питання вже інше керівництво ОБСЄ, проте подібні зміни не можна реалізувати без згоди Росії. Про це заявив спікер української делегації Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що згідно з позицією делегації Києва у ТКГ, Білорусь при режимі Лукашенка більше не є нейтральною державою. Саме цей фактор був вирішальним для роботи перемовного майданчика. Але про перенесення перемовин з Мінська наразі ніхто не каже в практичній площині через ситуацію з коронавірусом.

"Якщо країна схиляється до однієї зі сторін конфлікту, то чи варто там проводити (перемовини, - ред.) - питання. Кравчук на нього відповів однозначно: ні, не можна. Але ми переходимо в практичну площину. Дуже багато часу ковидні обмеження - скільки вони ще триватимуть, 1-1,5 роки. Тобто всерйоз ніхто офіційно не консультується на цю тему. Є неформальні перемовини Кравчука з представниками ОБСЄ", - пояснив Арестович, коментуючи неформальні перемовини Кравчука з ОБСЄ щодо перенесення мінського процесу.читайте такожКравчук назвав дві країни-майданчики для нових перемовин щодо Донбасу

При цьому він додав, що в ОБСЄ незабаром відбудуться зміни. Як тільки скасують коронавірусні обмеження, будуть запущені реальні перемовини і з'явиться нове керівництво ОБСЄ, яке прийме остаточне рішення. Однак згоду на перенесення перемовного формату повинна дати Росія.

"Тому це питання, якщо воно дійде до фактичної площини, будуть зняті ковидні обмеження, знову почнуться очні зустрічі, вирішувати буде інше керівництво ОБСЄ. І тоді напевно МЗС направить відповідного листа, ми вступимо у перемовини. Але треба розуміти, що згоду повинна дати російська сторона. А чи дасть вона - це велике питання", - підкреслив Олексій Арестович.

Перемовини щодо Донбасу