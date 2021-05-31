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Арестович раскрыл детали переноса переговоров по Донбассу из Минска

31 мая 2021, 05:40
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Беларусь вряд ли теперь можно назвать нейтральным по отношению к России государством, отметил Алексей Арестович.

Арестович
Перенос переговоров по Донбассу из Минска возможен в случае согласия России – Арестович / УНИАН

На данный момент Беларусь больше не может предоставлять нейтральную переговорную площадку по Донбассу, так как Минск дрейфует в сторону Москвы. Впрочем, практических диалогов по переносу минского процесса на данный момент нет из-за ситуации с COVID-19. Решать этот вопрос будет уже другое руководство ОБСЕ, однако подобные изменения нельзя реализовать без согласия России. Об этом заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что согласно позиции делегации Киева в ТКГ, Беларусь при режиме Лукашенко больше не является нейтральным государством. Именно этот фактор был решающим для работы переговорной площадки. Но о переносе переговоров из Минска пока никто не рассуждает в практической плоскости из-за ситуации с коронавирусом.

"Если страна склоняется к одной из сторон конфликта, то стоит ли там проводить - вопрос (переговоры, - ред.). Кравчук на него ответил однозначно: нет, нельзя. Но мы переходим в практическую плоскость. Очень много времени ковидные ограничения - сколько они еще будут продолжаться, 1-1,5 года. То есть всерьез никто официально не консультируется на эту тему. Есть неформальные переговоры Кравчука с представителями ОБСЕ", - объяснил Арестович, комментируя неформальные переговоры Кравчука с ОБСЕ по переносу минского процесса.Читайте такжеКравчук назвал две страны-площадки для новых переговоров по Донбассу

При этом он добавил, что в ОБСЕ в скором времени произойдут изменения. Как только отменят коронавирусные ограничения, будут запущены реальные переговоры и появится новое руководство ОБСЕ, которое примет окончательное решение. Однако согласие на перенос переговорного формата должна дать Россия.

"Поэтому этот вопрос, если он дойдет до фактической плоскости, будут сняты ковидные ограничения, снова начнутся очные встречи, решать будет другое руководство ОБСЕ. И тогда наверняка МИД направит соответствующее письмо, мы вступим в переговоры. Но надо понимать, что согласие должна дать российская сторона. А даст ли она - это большой вопрос", - подчеркнул Алексей Арестович.

Переговоры по Донбассу

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