Арестович розкрив причину відмови Росії від перемир'я на Донбасі

Росія вважає, що немає необхідності у прийнятті нових заходів щодо припинення вогню на Донбасі - Арестович / УНІАН

Російська сторона на перемовинах у рамках ТКГ щодо Донбасу заявила, що раніше вжитих заходів достатньо для дотримання режиму припинення вогню, тому нові заходи запускати не потрібно. Причому якщо вчора учасник перемовин у нормандському форматі, заступник голови АП РФ Дмитро Козак підтвердив прихильність Москви до перемир'я, то вже сьогодні було прийнято абсолютно інше рішення, розповів LIGA.net спікер української делегації Олексій Арестович.

"Вони кажуть, що вжитих раніше заходів предостатньо і необхідності в розширенні заходів щодо дотримання режиму припинення вогню немає", - заявив Арестович, додавши, що представники ОБСЄ назвали рішення росіян "гірким подивом".

За його словами, ще вчора в рамках засідання радників лідерів нормандського формату учасник перемовного процесу, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак погоджувався з тим, що повинен бути впроваджений режим тиші. При цьому засідання ТКГ сьогодні суперечить його заяві.читайте такожУ Путіна вибухнули попередженням про ескалацію війни на Донбасі

"Сьогоднішнє засідання ТКГ сильно суперечить тому, про що вчора домовилися політичні радники. Зокрема, позиція Дмитра Козака", - додав Арестович.

Радник української делегації сказав, що консультації в нормандському форматі в рамках радників, ймовірно, продовжаться. Наступне засідання ТКГ пройде за 2 тижні.

"Зараз, швидше за все, будуть консультації політичних радників у форматі нормандської четвірки. Може бути, за підсумками із засідань будуть якісь заяви", - підкреслив Олексій Арестович.

Засідання ТКГ 31 березня

Глава делегації України у ТКГ Леонід Кравчук на початку засідання перемовної групи запропонував з 1 квітня повернутися до дотримання повномасштабного режиму припинення вогню на Донбасі. Однак делегація РФ таку ініціативу не підтримала. Росіяни виступили проти, незважаючи на заяви Франції та Німеччини, які 30 березня закликали до припинення вогню в зоні російсько-українського конфлікту, а також позицію ОБСЄ.

Перемовини щодо Донбасу