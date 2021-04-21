Арестович зробив заяву про нову ініціативу України щодо Донбасу

Росія і ОБСЄ підтримують ініціативу щодо більш ретельної перевірки порушень режиму перемир'я на Донбасі - Арестович / УНІАН

Українська делегація у ТКГ щодо Донбасу з метою зниження кількості зривів перемир'я в зоні конфлікту пропонує впровадити механізм перевірки порушень режиму припинення вогню. Йдеться про відеофіксацію порушень та обмін відповідними документами за участі ОБСЄ. Всі сторони перемовного процесу, в тому числі і росіяни, згодні з цією ініціативою. Про це заявив спікер делегації Києва Олексій Арестович.

У коментарі Суспільне він розповів про те, що Київ, щоб уникнути грубих порушень режиму перемир'я на Донбасі, пропонує посилити роботу СММ ОБСЄ в питаннях перевірки дотримання режиму тиші. У разі порушень потрібно притягати до відповідальності сторони або забезпечити оптимальні умови роботи для моніторингової місії в місцях, де стався інцидент.

"Щоб не було грубих порушень режиму припинення вогню, від яких гинуть військовий персонал і цивільні, щоб такі випадки були належним чином верифіковані, доведені і розслідувані, ми пропонуємо більш активне залучення СММ ОБСЄ для верифікації і створюємо відповідний механізм, який дозволить ОБСЄ отримувати задокументовані і верифіковані дані про порушення. І щоб наступала конкретна відповідальність сторін або принаймні створювалися сприятливі умови для доступу СММ у разі такого порушення", - пояснив Арестович.

Як стверджує представник української делегації у ТКГ, маються на увазі різні механізми перевірки порушень, серед яких відеофіксація порушень, обмін документами та іншими матеріалами.читайте такожПредставники РФ сидять перелякані: Резніков розповів про проблеми в перемовинах щодо Донбасу

"Звичайно, не з тим ступенем ретельності, але з достатнім ступенем, щоб довести, що порушення було і мало важкі наслідки", - додав він.

Арестович підкреслив, що з такою ініціативою згодні всі сторони – Україна, Росія і ОБСЄ. У тому випадку, якщо подібні прецеденти будуть підтверджені офіційно і грамотно розслідуватися, то кількість порушень режиму припинення вогню має знизитися. Однак для цього представники ОБСЄ повинні діяти більш ефективно і прибувати на місця, де фіксується порушення перемир'я, швидше, ніж це відбувається зараз.

Перемовини щодо Донбасу у рамках ТКГ