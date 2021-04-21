Арестович сделал заявление о новой инициативе Украины по Донбассу

Россия и ОБСЕ поддерживают инициативу по более тщательной проверке нарушений режима перемирия на Донбассе - Арестович / УНИАН

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу с целью снижения числа срывов перемирия в зоне конфликта предлагает ввести механизм проверки нарушений режима прекращения огня. Речь идет о видеофиксации нарушений и обмене соответствующими документами при участии ОБСЕ. Все стороны переговорного процесса, в том числе и россияне, согласны с данной инициативой. Об этом заявил спикер делегации Киева Алексей Арестович.

В комментарии Суспільне он рассказал о том, что Киев, во избежание грубых нарушений режима перемирия на Донбассе, предлагает усилить работу СММ ОБСЕ в вопросах проверки соблюдения режима тишины. В случае нарушений нужно привлекать к ответственности стороны или обеспечить оптимальные условия работы для мониторинговой миссии в местах, где произошел инцидент.

"Чтобы не было грубых нарушений режима прекращения огня, от которых гибнут военный персонал и гражданские, чтобы такие случаи были надлежащим образом верифицированы, доказаны и расследованы, мы предлагаем более активное привлечение СММ ОБСЕ для верификации и создаем соответствующий механизм, который позволит ОБСЕ получать задокументированные и верифицированные данные о нарушениях. И чтобы наступала конкретная ответственность сторон или по крайней мере создавались благоприятные условия для доступа СММ в случае такого нарушения", - объяснил Арестович.

Как утверждает представитель украинской делегации в ТКГ, подразумеваются различные механизмы проверки нарушений, среди которых видеофиксация нарушений, обмен документами и другими материалами.Читайте такжеПредставители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по Донбассу

"Конечно, не с той степенью тщательности, но с достаточной степенью, чтобы доказать, что нарушение было и имело тяжелые последствия", - добавил он.

Арестович подчеркнул, что с такой инициативой согласны все стороны – Украина, Россия и ОБСЕ. В том случае, если подобные прецеденты будут подтверждены официально и грамотно расследоваться, то число нарушений режима прекращения огня должно снизиться. Однако для этого представители ОБСЕ должны действовать более эффективно и прибывать на места, где фиксируется нарушение перемирия, быстрее, чем это происходит сейчас.

Переговоры по Донбассу в рамках ТКГ