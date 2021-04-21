УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Арестович сделал заявление о новой инициативе Украины по Донбассу

21 апреля 2021, 09:20
Прослушать новость
Остановить

ОБСЕ должна действовать более эффективно при фиксации нарушений перемирия на Донбассе, считает Алексей Арестович.

Арестович
Россия и ОБСЕ поддерживают инициативу по более тщательной проверке нарушений режима перемирия на Донбассе - Арестович / УНИАН

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу с целью снижения числа срывов перемирия в зоне конфликта предлагает ввести механизм проверки нарушений режима прекращения огня. Речь идет о видеофиксации нарушений и обмене соответствующими документами при участии ОБСЕ. Все стороны переговорного процесса, в том числе и россияне, согласны с данной инициативой. Об этом заявил спикер делегации Киева Алексей Арестович.

В комментарии Суспільне он рассказал о том, что Киев, во избежание грубых нарушений режима перемирия на Донбассе, предлагает усилить работу СММ ОБСЕ в вопросах проверки соблюдения режима тишины. В случае нарушений нужно привлекать к ответственности стороны или обеспечить оптимальные условия работы для мониторинговой миссии в местах, где произошел инцидент.

"Чтобы не было грубых нарушений режима прекращения огня, от которых гибнут военный персонал и гражданские, чтобы такие случаи были надлежащим образом верифицированы, доказаны и расследованы, мы предлагаем более активное привлечение СММ ОБСЕ для верификации и создаем соответствующий механизм, который позволит ОБСЕ получать задокументированные и верифицированные данные о нарушениях. И чтобы наступала конкретная ответственность сторон или по крайней мере создавались благоприятные условия для доступа СММ в случае такого нарушения", - объяснил Арестович.

Как утверждает представитель украинской делегации в ТКГ, подразумеваются различные механизмы проверки нарушений, среди которых видеофиксация нарушений, обмен документами и другими материалами.Читайте такжеПредставители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по Донбассу

"Конечно, не с той степенью тщательности, но с достаточной степенью, чтобы доказать, что нарушение было и имело тяжелые последствия", - добавил он.

Арестович подчеркнул, что с такой инициативой согласны все стороны – Украина, Россия и ОБСЕ. В том случае, если подобные прецеденты будут подтверждены официально и грамотно расследоваться, то число нарушений режима прекращения огня должно снизиться. Однако для этого представители ОБСЕ должны действовать более эффективно и прибывать на места, где фиксируется нарушение перемирия, быстрее, чем это происходит сейчас.

Переговоры по Донбассу в рамках ТКГ

  • Во вторник, 20 апреля, состоялись консультации подгруппы по вопросам безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В украинской делегации заявили, что удалось достигнуть определенного прогресса.
  • В частности, стороны проводят переговоры по согласованию дополнительных мер с целью усиления режима перемирия на базе договоренностей от 22 июля 2020 года.
  • Уже к следующему заседанию, запланированному на 28 апреля, планируется принятие документа, в котором должны быть урегулированы меры по восстановлению режима перемирия.
  • Представитель делегации Киева в ТКГ Сергей Гармаш сказал, что конкретных результатов сторонам достичь так и не удалось. Впрочем, Украина поддерживает такие переговоры. Киев настаивает на детальном рассмотрении каждого летального случая из-за нарушения режима перемирия на Донбассе.

ОБСЕ ТКГ Алексей Арестович новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Арестович сделал заявление о новой инициативе Украины по Донбассу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Опасный лосось: ученые узнали, от какого вида красной рыбы лучше отказатьсяОпасный лосось: ученые узнали, от какого вида красной рыбы лучше отказаться Дуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалетеДуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалете Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по ДонбассуЛукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу Телеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образеТелеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образе На Киев надвигается мощный ураган с грозой и градомНа Киев надвигается мощный ураган с грозой и градом

Последние новости

08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине
08:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
Реклама
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
Реклама
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять