Арестович зробив заяву про вибори до Держдуми у ОРДЛО і анонсував удар по Росії

Україна і Захід відреагують на ситуацію з виборами до Держдуми на захопленому Донбасі - Арестович / УНІАН

Залучення жителів окремих районів Донецької та Луганської областей до російського виборчого процесу у Держдуму стане підставою для продовження або посилення санкцій проти Росії. Цей прецедент є серйозним порушенням міжнародного законодавства, на який неодмінно відреагує Україна і Захід. Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

"А залучення до участі в голосуванні на виборах до парламенту держави-агресора - це кричуще, абсолютно безпардонне порушення міжнародного права. І воно, звичайно, так просто не пройде для Російської Федерації. І наша реакція буде, буде реакція міжнародних партнерів, світової спільноти. Думаю, такі дії є ще одним аргументом для збереження санкцій, а можливо, і посилення їх", - сказав Арестович в ефірі телеканалу Дім.

За його словами, Україна докладе зусиль для того, щоб питання участі жителів ОРДЛО в російських виборах стало предметом обговорення на всіх міжнародних майданчиках. Росія на офіційному рівні заявляє про прихильність до суверенітету української держави, тоді як реальна картина вказує на порушення з боку Москви.читайте такожСтало відомо про нові плани РФ щодо виборів до Держдуми на Донбасі

"Однозначно, питання буде підійматися і у Тристоронній контактній групі, і нашим МЗС, і на рівні ОБСЄ, і на рівні ООН. Буде повний спектр реагування нашої дипломатії. Тому що це грубе порушення суверенітету, прихильність до якого росіяни формально декларують, а на ділі його порушують", - підкреслив Олексій Арестович.

Вибори до Держдуми у ОРДЛО