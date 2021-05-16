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Арестович зробив заяву про вибори до Держдуми у ОРДЛО і анонсував удар по Росії

16 травня 2021, 19:37

Участь жителів окупованих районів Донбасу у виборах до Держдуми РФ є грубим порушенням міжнародного права, сказав Олексій Арестович.

Арестович
Україна і Захід відреагують на ситуацію з виборами до Держдуми на захопленому Донбасі - Арестович / УНІАН

Залучення жителів окремих районів Донецької та Луганської областей до російського виборчого процесу у Держдуму стане підставою для продовження або посилення санкцій проти Росії. Цей прецедент є серйозним порушенням міжнародного законодавства, на який неодмінно відреагує Україна і Захід. Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

"А залучення до участі в голосуванні на виборах до парламенту держави-агресора - це кричуще, абсолютно безпардонне порушення міжнародного права. І воно, звичайно, так просто не пройде для Російської Федерації. І наша реакція буде, буде реакція міжнародних партнерів, світової спільноти. Думаю, такі дії є ще одним аргументом для збереження санкцій, а можливо, і посилення їх", - сказав Арестович в ефірі телеканалу Дім.

За його словами, Україна докладе зусиль для того, щоб питання участі жителів ОРДЛО в російських виборах стало предметом обговорення на всіх міжнародних майданчиках. Росія на офіційному рівні заявляє про прихильність до суверенітету української держави, тоді як реальна картина вказує на порушення з боку Москви.читайте такожСтало відомо про нові плани РФ щодо виборів до Держдуми на Донбасі

"Однозначно, питання буде підійматися і у Тристоронній контактній групі, і нашим МЗС, і на рівні ОБСЄ, і на рівні ООН. Буде повний спектр реагування нашої дипломатії. Тому що це грубе порушення суверенітету, прихильність до якого росіяни формально декларують, а на ділі його порушують", - підкреслив Олексій Арестович.

Вибори до Держдуми у ОРДЛО

  • На сайті російської парламентської партії Справедлива Росія - за правду 22 березня з'явилися відомості про те, що політсила має намір створити офіс у Донецьку. У своєму представництві партія збирається організувати консультацію щодо надання місцевим жителям паспортів РФ і реалізації їх так званих "виборчих прав".
  • Українська організація Східна правозахисна група 28 березня заявила про те, що російські окупаційні адміністрації у ОРДЛО отримали від Москви завдання підготувати ділянки на захоплених районах Донбасу для проведення там виборів до Держдуми Росії, які заплановані на 19 вересня.
  • Секретар політичної сили Єдина Росія Андрій Турчак 10 травня розповів про те, що особи з паспортами РФ на Донбасі зможуть проголосувати на виборах до Держдуми. Як уточнив політик, отримають право на голосування близько 500 тисяч жителів захоплених районів Донецької та Луганської областей.

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