Арестович сделал заявление о выборах в Госдуму в ОРДЛО и анонсировал удар по России

Участие жителей оккупированных районов Донбасса в выборах в Госдуму РФ является грубым нарушением международного права, сказал Алексей Арестович.
Привлечение жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей к российскому избирательному процессу в Госдуму станет основанием для продления или усиления санкций против России. Данный прецедент является серьезным нарушением международного законодательства, на который непременно отреагирует Украина и Запад. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
"А привлечение к участию в голосовании на выборах в парламент государства-агрессора — это вопиющее, абсолютно беспардонное нарушение международного права. И оно, конечно, так просто не пройдёт для Российской Федерации. И наша реакция будет, будет реакция международных партнёров, мирового сообщества. Думаю, такие действия являются ещё одним аргументом для сохранения санкций, а возможно, и усиления их", - сказал Арестович в эфире телеканала Дом.
По его словам, Украина приложит усилие для того, чтобы вопрос участия жителей ОРДЛО в российских выборах стал предметом обсуждения на всех международных площадках. Россия на официальном уровне заявляет о приверженности к суверенитету украинского государства, тогда как реальная картина указывает на нарушения со стороны Москвы.Читайте такжеСтало известно о новых планах РФ по выборам в Госдуму на Донбассе
"Однозначно, вопрос будет подниматься и в Трёхсторонней контактной группе, и нашим МИДом, и на уровне ОБСЕ, и на уровне ООН. Будет полный спектр реагирования нашей дипломатии. Потому что это грубейшее нарушение суверенитета, приверженность к которому россияне формально декларируют, а на деле его нарушают", - подчеркнул Алексей Арестович.
Выборы в Госдуму в ОРДЛО
- На сайте российской парламентской партии Справедливая Россия – за правду 22 марта появились сведения о том, что политсила намерена создать офис в Донецке. В своем представительстве партия собирается организовать консультацию по вопросам предоставления местным жителям паспортов РФ и реализации их так называемых "избирательных прав".
- Украинская организация Восточная правозащитная группа 28 марта заявила о том, что российские оккупационные администрации в ОРДЛО получили от Москвы задание подготовить участки на захваченных районах Донбасса для проведения там выборов в Госдуму России, которые запланированы на 19 сентября.
- Секретарь политической силы Единая Россия Андрей Турчак 10 мая рассказал о том, что лица с паспортами РФ на Донбассе смогут проголосовать на выборах в Госдуму. Как уточнил политик, получат право на голосование около 500 тысяч жителей захваченных районов Донецкой и Луганской областей.