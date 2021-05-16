Арестович сделал заявление о выборах в Госдуму в ОРДЛО и анонсировал удар по России

Украина и Запад отреагируют на ситуацию с выборами в Госдуму на захваченном Донбассе - Арестович / УНИАН

Привлечение жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей к российскому избирательному процессу в Госдуму станет основанием для продления или усиления санкций против России. Данный прецедент является серьезным нарушением международного законодательства, на который непременно отреагирует Украина и Запад. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"А привлечение к участию в голосовании на выборах в парламент государства-агрессора — это вопиющее, абсолютно беспардонное нарушение международного права. И оно, конечно, так просто не пройдёт для Российской Федерации. И наша реакция будет, будет реакция международных партнёров, мирового сообщества. Думаю, такие действия являются ещё одним аргументом для сохранения санкций, а возможно, и усиления их", - сказал Арестович в эфире телеканала Дом.

По его словам, Украина приложит усилие для того, чтобы вопрос участия жителей ОРДЛО в российских выборах стал предметом обсуждения на всех международных площадках. Россия на официальном уровне заявляет о приверженности к суверенитету украинского государства, тогда как реальная картина указывает на нарушения со стороны Москвы.Читайте такжеСтало известно о новых планах РФ по выборам в Госдуму на Донбассе

"Однозначно, вопрос будет подниматься и в Трёхсторонней контактной группе, и нашим МИДом, и на уровне ОБСЕ, и на уровне ООН. Будет полный спектр реагирования нашей дипломатии. Потому что это грубейшее нарушение суверенитета, приверженность к которому россияне формально декларируют, а на деле его нарушают", - подчеркнул Алексей Арестович.

Выборы в Госдуму в ОРДЛО