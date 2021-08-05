"Без газу точно не залишимося": Данілов оцінив загрози від Північного потоку-2

Данилов висловився про Північний потік-2 / УНІАН

Влада України опрацьовує ризики від російського газопроводу Північний потік-2. Попри запуск газопроводу, наша країна без газу не залишиться, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю для НВ.

"Відразу скажу: без газу Україна точно не залишиться. У нас є чітке розуміння і стратегія нашої енергетичної безпеки, і ми всі ці питання відпрацьовуємо", - заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що заяви Росії щодо газопроводу пов'язані з тим, що скоро мають відбутися вибори до російської Держдуми.

"Що стосується дій РФ, то потрібно розуміти, що у них є власні вибори, які відбудуться 19 вересня, і дуже багато процесів, які сьогодні відбуваються, зокрема гучні заяви Російської Федерації, мають свою внутрішню політичну причину. Але ми не повинні розслаблятися. Росія для нас - постійний і щохвилинний ризик", - сказав він.

Північний потік-2: Про що раніше писав Главред:

Про американо-німецьку угоді по газопроводу Північний потік-2 було оголошено 21 липня. Документ передбачає гарантії для України, які повинні включати санкції проти Росії у разі нової агресії проти української держави і можливість продовження російсько-українського газового транзитного контракту ще на 10 років. Гарантами реалізації двох ключових питань виступить Німеччина.

Реклама

В офісі президента України піддали критиці угода по СП-2. Прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров сказав, що це тільки декларація, в яку не зафіксовано чітких гарантій для Києва. Тому українська сторона буде продовжувати боротися проти магістралі Газпрому і має намір вести подальші переговори з Заходом.

читайте такожШантаж Європи через Північний потік-2: сховища ЄС порожніють, а Газпром знову обрубав постачання газу

25 липня в Держдепі заявили, що Білий дім як і раніше планує протистояти російському трубопроводу. Штати готують нові санкції проти Північного потоку-2.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахія допустив ситуацію, при якій переговори Зеленського і Байдена на неформальному рівні пройдуть на підвищених тонах, так як Київ вкрай незадоволений угодою Вашингтона і Берліна по СП-2.