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"Без газа точно не останемся": Данилов оценил угрозы от Северного потока-2

5 августа 2021, 23:35
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Секретарь СНБО отметил, что заявления России по газопроводу связаны с тем, что скоро должны пройти выборы в российскую Госдуму.

Данилов
Данилов высказался о Северном потоке-2 / УНИАН

Власти Украины прорабатывают риски от российского газопровода Северный поток-2. Несмотря на запуск газопровода, наша страна без газа не останется, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью для НВ.

"Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности, и мы все эти вопросы отрабатываем", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что заявления России по газопроводу связаны с тем, что скоро должны пройти выборы в российскую Госдуму.

"Что касается действий РФ, то нужно понимать, что у них есть собственные выборы, которые будут 19 сентября, и очень многие процессы, которые сегодня происходят, в частности громкие заявления Российской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину. Но мы не должны расслабляться. Россия для нас - постоянный и ежеминутный риск", - сказал он.

Северный поток-2: о чем ранее писал Главред:

Об американо-немецкой сделке по газопроводу Северный поток-2 было объявлено 21 июля. Документ предполагает гарантии для Украины, которые должны включать санкции против России в случае новой агрессии против украинского государства и возможность продления российско-украинского газового транзитного контракта еще на 10 лет. Гарантами реализации двух ключевых вопросов выступит Германия.

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В Офисе президента Украины подвергли критике соглашение по СП-2. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сказал, что это только декларация, в которое не зафиксировано четких гарантий для Киева. Поэтому украинская сторона будет продолжать бороться против магистрали Газпрома и намерена вести дальнейшие переговоры в с Западом.

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25 июля в Госдепе заявили, что Белый дом по-прежнему планирует противостоять российскому трубопроводу. Штаты готовят новые санкции против Северного потока-2.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахия допустил ситуацию, при которой переговоры Зеленского и Байдена на неформальном уровне пройдут на повышенных тонах, так как Киев крайне недоволен сделкой Вашингтона и Берлина по СП-2.

СНБО Северный поток-2 новости Украины Алексей Данилов
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