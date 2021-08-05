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"Предательство" Байденом интересов Украины: дипломат объяснил решение Белого дома по сделке с СП-2

5 августа 2021, 07:25
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Формально США Украине ничего не должны, у них есть свои национальные интересы, сказал Павел Климкин.

байден
Сделка по СП-2 предоставила Байдену возможность для маневра – дипломат / Getty

Для Соединенных Штатов Америки очень важно, чтобы Украина была надежным союзником и партнером американского государства. Но формально американцы ничего не должны украинцам. Президент Зеленский должен показать, что успех Киева – это общий успех, в котором также есть интерес Вашингтона. Северный поток-2 наверняка был бы достроен и в случае более серьезных санкций. Сделка США и Германии по газопроводу остается конфиденциальной и многих ключевых деталей наблюдатели не узнают. Однако договоренности предоставляют Байдену маневр для действий, поэтому вряд ли здесь можно говорить о предательстве. Об этом заявил украинский дипломат Павел Климкин.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что для Вашингтона остается крайне важным сотрудничество с Киевом, однако американские интересы на первом месте, и украинскому государству никто ничего не должен. При этом Зеленский в США должен подчеркнуть, что успех Украины соответствует интересам Америки.

Читайте такжеДорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева"Я скажу две очень непопулярных вещи. Во-первых, США имеют интересы – это для них фундаментальная красная линия, чтобы мы для них были надежным союзником и партнером. Однако формально они нам ничего не должны. Украина – это про нас, это только для нас, а Байдена выбирали американцы, чтобы он продвигал американские интересы", - сказал Климкин.

По его словам, шансов остановить достройку трубопровода Газпрома на самом деле было мало, причем это хорошо понимают как в экспертной среде, так и в американской администрации. Обнародованные детали соглашения по Северному потоку-2 – это только часть сделки, другие подробности наблюдатели вряд ли узнают. В документе есть аспекты, которые предоставляют Байдену маневры для дальнейших действий, поэтому говорить о предательстве со стороны американского президента нецелесообразно.

"Даже если бы санкции против компании Nord Stream AG и управляющего директора компании Маттиаса Варнига продолжались, было бы больше шансов, что технически СП-2 был бы достроен. Так же считают и множество экспертов и представителей сегодняшней администрации. Поэтому, самые серьезные договоренности являются конфиденциальными. Та сделка, которую вы видите между Байденом и Меркель – это тоже вершина айсберга. Другие вещи – вы их никогда не увидите, они реально заключаются между лидерами и между администрациями. И там есть еще много чего и это дает возможность Байдену и дальше играть, поэтому не нужно раздувать "зраду" и говорить, что Байден нас просто сдал", - подчеркнул Павел Климкин.

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Северный поток-2

Об американо-немецкой сделке по газопроводу Северный поток-2 было объявлено 21 июля. Документ предполагает гарантии для Украины, которые должны включать санкции против России в случае новой агрессии против украинского государства и возможность продления российско-украинского газового транзитного контракта еще на 10 лет. Гарантами реализации двух ключевых вопросов выступит Германия.

В Офисе президента Украины подвергли критике соглашение по СП-2. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сказал, что это только декларация, в которое не зафиксировано четких гарантий для Киева. Поэтому украинская сторона будет продолжать бороться против магистрали Газпрома и намерена вести дальнейшие переговоры в с Западом.

25 июля в Госдепе заявили, что Белый дом по-прежнему планирует противостоять российскому трубопроводу. Штаты готовят новые санкции против Северного потока-2.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахия допустил ситуацию, при которой переговоры Зеленского и Байдена на неформальном уровне пройдут на повышенных тонах, так как Киев крайне недоволен сделкой Вашингтона и Берлина по СП-2.

Джо Байден Северный поток-2 Павел Климкин новости Украины
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