"Буде дуже хороший результат": у Зеленського оголосили про документ щодо повернення Криму

У Зеленського очікують на підписання декларації щодо припинення окупації Криму / УНІАН

На саміті Кримської платформи у Києві планується підписання підсумкового документа-політичної декларації, в якій будуть зафіксовані аспекти, пов'язані з припиненням окупації Криму. Платформа щодо півострову працюватиме у Києві на постійній основі допоки, доки не відбудеться повернення української території. Про це заявив представник президента України у автономній республіці Антон Коріневич.

Як повідомляє Укрінформ, у ході дискусії, організованої німецьким фондом Маршалла США, він розповів про те, що в документі, який повинен бути підписаний за підсумками саміту Кримської платформи, повинні міститися всі проблемні моменти, пов'язані із захопленням Криму Росією.

"Ми вважаємо, це буде дуже хороший результат, якщо саміт, який відбудеться 23 серпня у Києві, завершиться підсумковим документом, якоюсь політичною декларацією, яка включатиме всі ключові питання і проблемні сфери з тимчасової окупації Криму Росією", - уточнив Кориневич.читайте такожПрорив з Криму і удар по Донбасу: журналіст оголосив про атаку Путіна після зустрічі з Байденом

Також він додав, що у Кримської платформи з'явиться постійний офіс у Києві, який працюватиме допоки, доки окупований півострів не повернеться до складу України.

"(Офіс працюватиме, - ред.) допоки не відбудеться деокупація і реінтеграція Криму", - підкреслив Антон Кориневич.

Кримська платформа новини

Президент України Володимир Зеленський 20 травня зробив заяву про те, що саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві. Українська влада очікує прибуття високоповажних представників іноземних держав, а також підписання важливих документів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що у Москві вкрай серйозно поставилися до Кримської платформи. На базі МЗС РФ запустили підрозділ, який працює над дискредитацією планів України щодо деокупації півострова.

18 червня Кулеба сказав, що саміт Кримської платформи має стати найбільш масштабним і впливовим заходом за 30-річчя незалежності України. Росія не зможе перешкодити планам Києва щодо проведення саміту.