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Колишнього нардепа Семенченка відправили за ґрати

26 березня 2021, 22:04
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Суд обрав запобіжний захід колишньому народному обранцеві з Самопомочі, якого підозрюють в організації діяльності незаконного збройного формування.

Семен Семенченко
Семенченка відправили в СІЗО / Главред

Скандальному колишньому нардепу Семену Семенченку, якого підозрюють у організації діяльності незаконного збройного формування, обрали запобіжний захід 2 місяці перебування в СІЗО без права внесення застави, пише PavlovskyNEWS.

Також сьогодні Печерський районний суд Києва 26 лютого обрав запобіжний захід Євгену Шевченку, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Водночас Семен Семенченко ще чекає рішення, пише 24 канал.

Раніше СБУ вже повідомила Семенченку про підозру. Разом з ним підозру отримав і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.

Справа Семенченко-про що писав Главред:

  • Увечері 24 березня СБУ затримала колишнього нардепа від партії Самопоміч Семена Семенченка, а також "агента НАБУ" Євгена Шевченка.
  • Їх підозрюють у створенні незаконного збройного формування- "приватної військової компанії" (стаття 260 Кримінального кодексу України).
  • За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами та учасниками схеми з незаконного (поза митним контролем) ввезення в Україну з Росії зброї та військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.

Семен Семенченко новини України
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