Колишнього нардепа Семенченка відправили за ґрати

Суд обрав запобіжний захід колишньому народному обранцеві з Самопомочі, якого підозрюють в організації діяльності незаконного збройного формування.
Скандальному колишньому нардепу Семену Семенченку, якого підозрюють у організації діяльності незаконного збройного формування, обрали запобіжний захід 2 місяці перебування в СІЗО без права внесення застави, пише PavlovskyNEWS.
Також сьогодні Печерський районний суд Києва 26 лютого обрав запобіжний захід Євгену Шевченку, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Водночас Семен Семенченко ще чекає рішення, пише 24 канал.
Раніше СБУ вже повідомила Семенченку про підозру. Разом з ним підозру отримав і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.
Справа Семенченко-про що писав Главред:
- Увечері 24 березня СБУ затримала колишнього нардепа від партії Самопоміч Семена Семенченка, а також "агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- Їх підозрюють у створенні незаконного збройного формування- "приватної військової компанії" (стаття 260 Кримінального кодексу України).
- За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами та учасниками схеми з незаконного (поза митним контролем) ввезення в Україну з Росії зброї та військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.
Автор: Катерина Трохимчук