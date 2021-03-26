Колишнього нардепа Семенченка відправили за ґрати

Семенченка відправили в СІЗО / Главред

Скандальному колишньому нардепу Семену Семенченку, якого підозрюють у організації діяльності незаконного збройного формування, обрали запобіжний захід 2 місяці перебування в СІЗО без права внесення застави, пише PavlovskyNEWS.

Також сьогодні Печерський районний суд Києва 26 лютого обрав запобіжний захід Євгену Шевченку, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Водночас Семен Семенченко ще чекає рішення, пише 24 канал.

Раніше СБУ вже повідомила Семенченку про підозру. Разом з ним підозру отримав і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.

Справа Семенченко-про що писав Главред: