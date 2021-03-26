Бывшего нардепа Семенченко отправили за решетку

Семенченко отправили в СИЗО / Главред

Скандальному бывшему нардепу Семёну Семенченко, которого подозревают в организации деятельности незаконного вооруженного формирования, избрали меру пресечения 2 месяца пребывания в СИЗО без права внесения залога, пишет PavlovskyNEWS.

Также сегодня Печерский районный суд Киева 26 февраля избрал меру пресечения Евгению Шевченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен. В то же время Семен Семенченко еще ждет решения, пишет 24 канал.

Ранее СБУ уже сообщила Семенченко о подозрении. Вместе с ним подозрение получил и "внештатный агент НАБУ.

Дело Семенченко - о чем писал Главред: