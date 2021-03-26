Суд избрал меру пресечения "агенту НАБУ" по делу Семенченко

Печерский районный суд Киева 26 февраля избрал меру пресечения Евгению Шевченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования.
Печерский районный суд Киева 26 февраля избрал меру пресечения Евгению Шевченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен. В то же время Семен Семенченко еще ждет решения, пишет 24 канал.
Ранее СБУ уже сообщила Семенченко о подозрении. Вместе с ним подозрение получил и "внештатный агент НАБУ Евгений
Напомним, ранее сообщалось:
- Вечером 24 марта СБУ задержала бывшего нардепа от партии Самопомощь Семена Семенченко, а также "агента НАБУ" Евгения Шевченко.
- Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании" (статья 260 Уголовного кодекса Украины).
- По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по незаконному (вне таможенного контроля) ввозу в Украину из России оружия и военных запчастей, которые впоследствии продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.
Автор: Екатерина Трохимчук