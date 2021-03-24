СБУ повязала бывшего нардепа Семенченко и "агента НАБУ"

СБУ задержала Семенченко

СБУ задержала бывшего нардепа от Самопомочи Семена Семенченко, а также его подельника "агента НАБУ" Евгения Шевченко по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании" (статья 260 Уголовного кодекса), пишет пресс-служба.

По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по незаконному (вне таможенного контроля) ввозу в Украину из России военных запчастей, которые впоследствии продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.

Отмечается, что деятельность "частной военной компании" была направлена ​​против основ национальной безопасности. По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Членов "ЧВК" готовили на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые выходки, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом, а контролировали эту организацию 15 человек.

Также есть подтверждение участия фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Также были предложения поставлять оружие в эти страны.

Утром Евгений Шевченко сообщил в Facebook, что у него дома СБУ проводила обыски - "искала российские контрабандные товары военного назначения", но ничего не нашла.