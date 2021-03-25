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Данілов розкрив справжні плани Путіна щодо України

25 березня 2021, 20:58

Секретар РНБО впевнений, що президент РФ не зацікавлений, щоб Володимир Зеленський був успішним президентом України.

Данилов
Данілов висловився про дії Путіна / УНІАН

Президент РФ Володимир Путін щосили прагне знищити Україну як державу, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо НВ.

"Головне завдання Російської Федерації та її керівників, безпосередньо Путіна - це знищення нас як держави, щоб на карті світу припинила існування держава Україна. Це треба розуміти всім", - сказав Данілов.

Також секретар РНБО впевнений, що президент РФ не зацікавлений, щоб Володимир Зеленський був успішним президентом України.

"Це не входить в його плани", - сказав Данілов.

Як зазначив секретар РНБО, Росія ніколи не припиняла чинити тиск на Україну і намагається розмовляти з нашою країною з позиції сили.

При цьому він додав, що сьогодні Україна має іншу армію, якщо порівнювати з ситуацією в 2014 році, коли розпочалася російська військова агресія.

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Данілов зазначив, що РФ ніколи не приховувала своєї мети щодо України, тому Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій.

"Мені складно сказати, як буде далі розвиватися ситуація з Російською Федерацією, тому що є кілька сценаріїв. Ми готові до будь-якого сценарію. Ми розуміємо, що сьогодні відбувається в сучасному світі. Але треба розуміти, що ми не самотні, що у нас є партнери і ми постійно спілкуємося з партнерами, тримаємо руку на пульсі. У нас є чітке розуміння, що відбувається в Європі, в Євросоюзі, хто дійсно є нашим партнером, а хто тільки робить вигляд, що він наш партнер. Також є ті, хто заграють з Російською Федерацією", - сказав Секретар РНБО.

Він додав ,що"є чітке розуміння позиції Сполучених Штатів з цього приводу, позиції Великобританії, позиції Японії та багатьох інших країн, які дійсно є нашими партнерами".

Санкції РНБО-про що повідомляв раніше Главред:

  • 19 лютого Рада національної безпеки і оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко до списку санкцій, причиною назвали фінансування тероризму.
  • 17 березня Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявляла, що в розробці знаходяться кілька кримінальних проваджень, в яких фігурує Медведчук. Але матеріали для підписання підозр до неї не надходили
  • Медведчук і Марченко подали до Верховного суду позов, який оскаржує санкції РНБО.

РНБО новини Росії Володимир Путін новини України Олексій Данілов
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