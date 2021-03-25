Данілов розкрив справжні плани Путіна щодо України

Данілов висловився про дії Путіна / УНІАН

Президент РФ Володимир Путін щосили прагне знищити Україну як державу, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо НВ.

"Головне завдання Російської Федерації та її керівників, безпосередньо Путіна - це знищення нас як держави, щоб на карті світу припинила існування держава Україна. Це треба розуміти всім", - сказав Данілов.

Також секретар РНБО впевнений, що президент РФ не зацікавлений, щоб Володимир Зеленський був успішним президентом України.

"Це не входить в його плани", - сказав Данілов.

Як зазначив секретар РНБО, Росія ніколи не припиняла чинити тиск на Україну і намагається розмовляти з нашою країною з позиції сили.

При цьому він додав, що сьогодні Україна має іншу армію, якщо порівнювати з ситуацією в 2014 році, коли розпочалася російська військова агресія.

читайте такожДанилов висловився про можливість введення локдауну по всій Україні

Данілов зазначив, що РФ ніколи не приховувала своєї мети щодо України, тому Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій.

"Мені складно сказати, як буде далі розвиватися ситуація з Російською Федерацією, тому що є кілька сценаріїв. Ми готові до будь-якого сценарію. Ми розуміємо, що сьогодні відбувається в сучасному світі. Але треба розуміти, що ми не самотні, що у нас є партнери і ми постійно спілкуємося з партнерами, тримаємо руку на пульсі. У нас є чітке розуміння, що відбувається в Європі, в Євросоюзі, хто дійсно є нашим партнером, а хто тільки робить вигляд, що він наш партнер. Також є ті, хто заграють з Російською Федерацією", - сказав Секретар РНБО.

Він додав ,що"є чітке розуміння позиції Сполучених Штатів з цього приводу, позиції Великобританії, позиції Японії та багатьох інших країн, які дійсно є нашими партнерами".

Санкції РНБО-про що повідомляв раніше Главред: