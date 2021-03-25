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Данилов раскрыл истинные планы Путина по Украине

25 марта 2021, 20:58

Секретарь СНБО уверен, что президент РФ не заинтересован, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом Украины.

Данилов
Данилов высказался о действиях Путина / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин изо всех сил стремится уничтожить Украину как государство, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио НВ.

"Главная задача Российской Федерации и ее руководителей, непосредственно Путина - это уничтожение нас как государства, чтобы на карте мира прекратило существование Государство Украина. Это надо понимать всем", - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО уверен, что президент РФ не заинтересован, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом Украины.

"Это не входит в его планы", - сказал Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, Россия никогда не прекращала оказывать давление на Украину и пытается разговаривать с нашей страной с позиции силы.

При этом он добавил, что сегодня Украина имеет другую армию, если сравнивать с ситуацией в 2014 году, когда началась российская военная агрессия.

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Данилов отметил, что РФ никогда не скрывала своей цели в отношении Украины, поэтому Украина должна быть готова к любому развитию событий.

"Мне сложно сказать, как будет дальше развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев. Мы готовы к любому сценарию. Мы понимаем, что сегодня происходит в современном мире. Но надо понимать, что мы не одиноки, что у нас есть партнеры и мы постоянно общаемся с партнерами, держим руку на пульсе. У нас есть четкое понимание, что происходит в Европе, в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером, а кто только делает вид, что он наш партнер. Также есть те, кто заигрывают с Российской Федерацией", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что "есть четкое понимание позиции Соединенных Штатов по этому поводу, позиции Великобритании, позиции Японии и многих других стран, которые действительно являются нашими партнерами".

Санкции СНБО - о чем сообщал ранее Главред:

  • 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
  • 17 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что в разработке находятся несколько уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук. Но материалы для подписания подозрений к ней не поступали
  • Медведчук и Марченко подали в Верховный суд иск, который оспаривает санкции СНБО.

СНБО новости России Владимир Путин новости Украины Алексей Данилов
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