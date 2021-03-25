Данилов раскрыл истинные планы Путина по Украине

Секретарь СНБО уверен, что президент РФ не заинтересован, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом Украины.
Президент РФ Владимир Путин изо всех сил стремится уничтожить Украину как государство, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио НВ.
"Главная задача Российской Федерации и ее руководителей, непосредственно Путина - это уничтожение нас как государства, чтобы на карте мира прекратило существование Государство Украина. Это надо понимать всем", - сказал Данилов.
Также секретарь СНБО уверен, что президент РФ не заинтересован, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом Украины.
"Это не входит в его планы", - сказал Данилов.
Как отметил секретарь СНБО, Россия никогда не прекращала оказывать давление на Украину и пытается разговаривать с нашей страной с позиции силы.
При этом он добавил, что сегодня Украина имеет другую армию, если сравнивать с ситуацией в 2014 году, когда началась российская военная агрессия.
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Данилов отметил, что РФ никогда не скрывала своей цели в отношении Украины, поэтому Украина должна быть готова к любому развитию событий.
"Мне сложно сказать, как будет дальше развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев. Мы готовы к любому сценарию. Мы понимаем, что сегодня происходит в современном мире. Но надо понимать, что мы не одиноки, что у нас есть партнеры и мы постоянно общаемся с партнерами, держим руку на пульсе. У нас есть четкое понимание, что происходит в Европе, в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером, а кто только делает вид, что он наш партнер. Также есть те, кто заигрывают с Российской Федерацией", - сказал секретарь СНБО.
Он добавил, что "есть четкое понимание позиции Соединенных Штатов по этому поводу, позиции Великобритании, позиции Японии и многих других стран, которые действительно являются нашими партнерами".
Санкции СНБО - о чем сообщал ранее Главред:
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
- 17 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что в разработке находятся несколько уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук. Но материалы для подписания подозрений к ней не поступали
- Медведчук и Марченко подали в Верховный суд иск, который оспаривает санкции СНБО.