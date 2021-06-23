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"Навіть не соромиться": нардеп Тищенко заради особистого відео затримав виліт літака

23 червня 2021, 12:22
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Люди обурені поведінкою як народного обранця, так і прикордонників.

Тищенко заради особистого відео затримав виліт літака
Тищенко заради особистого відео затримав виліт літака / УНІАН

Через народного депутата Миколу Тищенка затримали виліт літака з Києва до Ужгорода. Депутат вирішив зняти відео на тлі літака - і цілий борт чекав, поки той закінчить.

Пізніше відео з аеропорту Тищенко виклав у себе в Facebook, а журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці в Facebook розповів подробиці цієї скандальної ситуації.

"Микола під'їхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а на автомобілі Державної прикордонної служби України. Автомобіль ввічливо чекав, поки Микола дозніме відос, і не їхав. Цікаво, скільки коштує така послуга у прикордонників? І чи всі можуть її замовити", - риторично поцікавився Глагола.

Люди в коментарях обурені поведінкою як народного обранця, так і прикордонників:

  • Клоун.
  • Хороший перевізник, нічого не скажеш: кому треба і де треба - той затримує) інші, непривілейовані, і почекати можуть. Ну а що?!
  • Вони вже навіть не соромляться демонструвати вседозволеність і зневагу до людей! Демонструє, що він тут "господар життя"! Або не здатний зрозуміти, що він робить.
  • До тих пір, поки таке можливо, ніякого порядку у нас не буде.
  • Головне, щоб Тищенко не захотів знімати захід на посадку в Ужгороді.
  • Прикордонники здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення? Це законно?

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Скандали навколо Миколи Тищенка

Одним із перших скандалів, що пов'язані з Тищенком, було порушення ним карантинних правил: його ресторан Велюр анонсував роботу до 6 ранку.

Потім Микола Тищенко став об'єктом критики через день народження дружини Алли Барановської, якій 18 квітня виповнилося 26 років. Свято в розпал карантину в Києві відзначили в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі міста.

20 квітня Тищенко зробив заяву після скандалу навколо святкування дня народження його дружини під час локдауну в Києві. За його словами, з юридичної точки зору - святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені.

Нагадаємо, 17 червня Ілля Ківа та Микола Тищенко побилися в Раді. У мережі з'явилося фото, на якому видно, що Тищенко вкусив опонента зубами за комір сорочки.

Бійка між нардепами сталася на засіданні парламенту під час масової бійки. Бійка сталася після того, як "слуга народу" Микита Потураєв заявив, що в Україні епоха бідності закінчиться після розстрілу ОПЗЖ.

Також Микола Тищенко вважає, що російський народ - друзі українців, і жити потрібно в доброму сусідстві.

Перед цим Микола Тищенко зганьбився в прямому ефірі: нардеп не зміг відповісти на питання, скільки депутатів зараз працює у Верховній Раді. Спочатку політик сказав, що в парламенті 200 нардепів, а потім назвав іншу цифру – 405.

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