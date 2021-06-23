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"Даже не стесняется": нардеп Тищенко ради личного видео задержал вылет самолета

23 июня 2021, 12:22
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Люди возмущены поведением как народного избранника, так и пограничников.

Тищенко ради личного видео задержал вылет самолета
Тищенко ради личного видео задержал вылет самолета / УНИАН

Из-за народного депутата Николая Тищенко задержали вылет самолета из Киева в Ужгород. Депутат решил снять видео на фоне самолета – и целый борт ждал, пока тот закончит.

Позднее видео из аэропорта Тищенко выложил у себя в Facebook, а журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook рассказал подробности этой скандальной ситуации.

"Николай подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а на автомобиле Государственной пограничной службы Украины. Автомобиль вежливо ждал, пока Николай доснимет видос, и не уезжал. Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут ее заказать", – риторически поинтересовался Глагола.

Люди в комментариях возмущены поведением как народного избранника, так и пограничников:

  • Клоун.
  • Хороший перевозчик, ничего не скажешь: кому надо и где надо - тот задерживает) другие, непривилегированные, и подождать могут. Ну а что?!
  • Они уже даже не стесняются демонстрировать вседозволенность и пренебрежение к людям! Демонстрирует, что он здесь "хозяин жизни"! Или не способен понять, что он делает.
  • До тех пор, пока такое возможно, никакого порядка у нас не будет.
  • Главное, чтобы Тищенко не захотел снимать заход на посадку в Ужгороде.
  • Пограничники осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки? Это законно?

Скандалы вокруг Николая Тищенко

Одним из первых скандалов, что связаны с Тищенко, было нарушение им карантинных правил: его ресторан Велюр анонсировал работу до 6 утра.

Потом Николай Тищенко стал объектом критики из-за дня рождения супруги Аллы Барановской, которой 18 апреля исполнилось 26 лет. Праздник в разгар карантина в Киеве отметили в пятизвездочном отеле Fairmont в центре города.

20 апреля Тищенко сделал заявление после скандала вокруг празднования дня рождения его жены во время локдауна в Киеве. По его словам, с юридической точки зрения - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены.

Напомним, 17 июня Илья Кива и Николай Тищенко подрались в Раде. В Сети появилось фото, на котором видно, что Тищенко укусил оппонента зубами за воротник рубашки.

Драка между нардепами произошла на заседании парламента во время массовой потасовки. Потасовка произошла после того, как "слуга народа" Никита Потураев заявил, что в Украине эпоха бедности закончится после расстрела ОПЗЖ.

Также Николай Тищенко считает, что русский народ – друзья украинцев, и жить нужно в добром соседстве.

Перед этим Николай Тищенко опозорился в прямом эфире: нардеп не смог ответить на вопрос, сколько депутатов сейчас работает в Верховной Раде. Сначала политик сказал, что в парламенте 200 нардепов, а потом назвал другую цифру – 405.

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