Будинок вартістю до $500 тисяч: ЗМІ знайшли особняк Юзика під Києвом

Будинок Корявченкова записано на дружину - ЗМІ / Скріншот YouTube-канал Страна.иа

Відомий як актор студії Квартал-95, нардеп від Слуги народу Юрій Корявченков, згідно з інформацією ЗМІ, в селищі Проців Бориспільського району будує двоповерховий особняк серед соснової лісопосадки. Вартість такого котеджу може становити від 300 до 500 тисяч доларів.

Як стверджують журналісти видання Страна, що зняли будинок парламентарія з висоти пташиного польоту, ділянка сім'ї Корявченкових площею в 18 соток записана на його дружину Тетяну. Площа маєтку, який будується, 260 квадратних метрів. За документами будинок також належить дружині нардепа.

Зазначається, що будинок, який розташований серед соснової лісопосадки, вже майже добудовано. Потрібно закінчити оздоблювальні роботи і провести озеленення двору.

"На місці виявилося, що двір ще потребує озеленення. А ось замість садового будиночка нардеп Корявченков зводить ґрунтовний особняк серед соснової лісопосадки. Це простора двоповерхова будівля, зовні готовність майже на 100%, залишилися лише оздоблювальні роботи", - стверджують журналісти.читайте такожЗаступник глави Офісу президента купив Елітний особняк - ЗМІ

Згідно з інформацією журналістів, сайти з продажу нерухомості пропонують придбати подібні котеджі за 300-500 тисяч доларів залежно від того, чи завершено будівництво об'єкта.

Зараз, як вказує Страна, сім'я Корявченкових проживає на Позняках. У сім'ї є трикімнатна квартира на Позняках площею в 104 квадратних метри, власником якої є сам нардеп Юрій Корявченков.

Юрій Корявченков