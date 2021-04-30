Дом стоимостью до $500 тыс.: журналисты нашли особняк Юзика под Киевом

Дом Корявченкова записан на жену - СМИ / Скриншот YouTube-канал Страна.ua

Известный как актер студии Квартал-95, нардеп от Слуги народа Юрий Корявченков, согласно информации СМИ, в поселке Процев Бориспольского района строит двухэтажный особняк среди сосновой лесопосадки. Стоимость такого коттеджа может составлять от 300 до 500 тысяч долларов.

Как утверждают журналисты издания Страна, снявшие дом парламентария с высоты птичьего полета, участок семьи Корявченковых площадью в 18 соток записан на его жену Татьяну. Дом в процессе строительства, площадь которого составляет 260 квадратных метров, по документам также является собственностью супруги.

Отмечается, что дом, расположенный среди сосновой лесопосадки, уже почти достроен. Нужно закончить отделочные работы и провести озеленение двора.

"На месте оказалось, что двор еще требует озеленения. А вот вместо садового домика нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки. Это просторное двухэтажное здание, снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы", - утверждают журналисты.Читайте такжеЗаместитель главы Офиса президента купил элитный особняк - СМИ

Согласно информации журналистов, сайты по продаже недвижимости предлагают приобрести подобные коттеджи за 300-500 тысяч долларов в зависимости от того, завершено ли строительство объекта.

Сейчас, как указывает Страна, семья Корявченковых проживает на Позняках. У семьи есть трехкомнатная квартира на Позняках площадью в 104 квадратных метра, владельцем которой является сам нардеп Юрий Корявченков.

Юрий Корявченков