Дом стоимостью до $500 тыс.: журналисты нашли особняк Юзика под Киевом

Журналисты показали дом нардепа от Слуги народа Юрия Корявченкова с высоты птичьего полета.
Известный как актер студии Квартал-95, нардеп от Слуги народа Юрий Корявченков, согласно информации СМИ, в поселке Процев Бориспольского района строит двухэтажный особняк среди сосновой лесопосадки. Стоимость такого коттеджа может составлять от 300 до 500 тысяч долларов.
Как утверждают журналисты издания Страна, снявшие дом парламентария с высоты птичьего полета, участок семьи Корявченковых площадью в 18 соток записан на его жену Татьяну. Дом в процессе строительства, площадь которого составляет 260 квадратных метров, по документам также является собственностью супруги.
Отмечается, что дом, расположенный среди сосновой лесопосадки, уже почти достроен. Нужно закончить отделочные работы и провести озеленение двора.
"На месте оказалось, что двор еще требует озеленения. А вот вместо садового домика нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки. Это просторное двухэтажное здание, снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы", - утверждают журналисты.Читайте такжеЗаместитель главы Офиса президента купил элитный особняк - СМИ
Согласно информации журналистов, сайты по продаже недвижимости предлагают приобрести подобные коттеджи за 300-500 тысяч долларов в зависимости от того, завершено ли строительство объекта.
Сейчас, как указывает Страна, семья Корявченковых проживает на Позняках. У семьи есть трехкомнатная квартира на Позняках площадью в 104 квадратных метра, владельцем которой является сам нардеп Юрий Корявченков.
Юрий Корявченков
- Юрий Корявченков – украинский телеведущий, бывший административный директор студии Квартал-95. Народный депутат Украины 9-го созыва. Бывший участник шоу Вечерний квартал.
- В политике с 2019 года. Возглавлял штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге.
- Осенью того же года баллотировался в депутаты по округу №33 в городе Кривой Рог и одержал победу.
- Корявченков возглавляет городскую организацию партии Слуга народа.
- В 2020 году кандидатура Юрия Корявченкова рассматривалась на пост мэра Кривого Рога, однако он отказался от выдвижения.