Експерт відверто висловився щодо можливої зустріч Зеленського з Байденом

Експерт оцінив результативність зустрічі Зеленського і Байдена / УНІАН

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко під час чату на Главреді висловився щодо можливої зустрічі лідерів двох країн Володимира Зеленського та Джо Байдена.

"Якщо Зеленський, говорячи з Байденом, буде нести такі ж смішні речі, як і на зустрічі з Блінкеним, то зустріч українського і американського президентів не має сенсу. Об'єктивно, з точки зору інтересів держави, така зустріч нам потрібна. Тому що ми повинні розуміти, яке місце відводить Україні Байден, коли домовляється про щось з Путіним. Адже Штати дивляться на Україну виключно в контексті американо-російських відносин", - розповів експерт.

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