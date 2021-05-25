Експерт відверто висловився щодо можливої зустріч Зеленського з Байденом

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко розповів про перспективи зустрічі лідерів України та США.
Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко під час чату на Главреді висловився щодо можливої зустрічі лідерів двох країн Володимира Зеленського та Джо Байдена.
"Якщо Зеленський, говорячи з Байденом, буде нести такі ж смішні речі, як і на зустрічі з Блінкеним, то зустріч українського і американського президентів не має сенсу. Об'єктивно, з точки зору інтересів держави, така зустріч нам потрібна. Тому що ми повинні розуміти, яке місце відводить Україні Байден, коли домовляється про щось з Путіним. Адже Штати дивляться на Україну виключно в контексті американо-російських відносин", - розповів експерт.
Санкції проти Росії:
- Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України Про санкції проти 138 юридичних і 674 фізичних осіб, серед них пов'язаних з агресією Російською Федерацією проти України і "злодії в законі".
- 14 травня РНБО продовжила термін дії санкції проти певної кількості громадян і компаній Російської Федерації.
- РНБО вирішила застосувати санкції проти 557 так званих "злодіїв у законі", з них 542 - це громадяни іноземних держав і 15 - громадяни України.
- Ще РНБО вирішила застосувати санкції проти 111 так званих "кримінальних авторитетів".
Автор: Катерина Трохимчук