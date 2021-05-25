Эксперт откровенно высказался о возможной встрече Зеленского с Байденом

Эксперт оценил результативность встречи Зеленского и Байдена / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата на Главреде высказался о возможной встрече лидеров двух стран Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Если Зеленский, говоря с Байденом, будет нести такие же смешные вещи, как и на встрече с Блинкеным, то встреча украинского и американского президентов не имеет смысла. Объективно, с точки зрения интересов государства, такая встреча нам нужна. Потому что мы должны понимать, какое место отводит Украине Байден, когда договаривается о чем-то с Путиным. Ведь Штаты смотрят на Украину исключительно в контексте американо-российских отношений", - рассказал эксперт.

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