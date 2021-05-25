Эксперт откровенно высказался о возможной встрече Зеленского с Байденом

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал о перспективах встречи лидеров Украины и США.
Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата на Главреде высказался о возможной встрече лидеров двух стран Владимира Зеленского и Джо Байдена.
"Если Зеленский, говоря с Байденом, будет нести такие же смешные вещи, как и на встрече с Блинкеным, то встреча украинского и американского президентов не имеет смысла. Объективно, с точки зрения интересов государства, такая встреча нам нужна. Потому что мы должны понимать, какое место отводит Украине Байден, когда договаривается о чем-то с Путиным. Ведь Штаты смотрят на Украину исключительно в контексте американо-российских отношений", - рассказал эксперт.
Санкции против России:
- Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против 138 юридических и 674 физических лиц, среди них связанных с агрессией Российской Федерацией против Украины и "воры в законе".
- 14 мая СНБО продлила срок действия санкции против определенного количества граждан и компаний Российской Федерации.
- СНБО решил применить санкции против 557 так называемых "воров в законе", из них 542 - это граждане иностранных государств и 15 - граждане Украины.
- Еще СНБО решил применить санкции против 111 так называемых "криминальных авторитетов".
Автор: Екатерина Трохимчук