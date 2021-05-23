У Зеленского анонсировали новые санкции против РФ и назвали причину

Международные партнеры Украины информированы по этому вопросу, подчеркнул Алексей Арестович.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что вскоре может быть принято решение о расширении санкций против Российской Федерации.
Как подчеркнул он в эфире канала Дом, это может стать результатом намерения оккупационных администраций в ОРДЛО переводить недвижимость переселенцев в муниципальную собственность.
Советник главы ОП предупредил, что действия оккупационных администраций в ОРДЛО могут иметь для РФ соответствующие международно-правовые последствия.
"МИД очень активно работает. И Офис президента считает это одним из серьезных дестабилизирующих факторов, который вместе с раздачей паспортов, рублевой зоной и другим носят характеристики ползучей аннексии", - отметил Арестович.
Он обратил внимание на то, что до международных партнеров Украины донесена соответствующая информация.
"Наши партнеры вполне понимают, о чем идет речь. Термин "ползучая аннексия" звучит все чаще. Думаю, об этом скажут Путину и на встрече с Байденом. И президент Зеленский поднимет эту тему", - говорит собеседник.
Он также анонсировал ряд заявлений Министерства иностранных дел по этому поводу.
"Все это станет предметом разбирательств в международных судах, в международных организациях, ООН, ОБСЕ и т. д. Ну и, безусловно, двусторонних отношений. Это аргумент, который ухудшает позицию России в мирном урегулировании", - добавил Арестович.
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Санкции против России:
- Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против 138 юридических и 674 физических лиц, среди них связанных с агрессией Российской Федерацией против Украины и "воры в законе".
- 14 мая СНБО продлила срок действия санкции против определенного количества граждан и компаний Российской Федерации.
- СНБО решил применить санкции против 557 так называемых "воров в законе", из них 542 - это граждане иностранных государств и 15 - граждане Украины.
- Еще СНБО решил применить санкции против 111 так называемых "криминальных авторитетов".