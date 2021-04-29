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Експерт пояснив, яким чином ОГТСУ отримує необґрунтовані доходи

29 квітня 2021, 09:02
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Навмисно створюється законодавство, яке дозволяє отримувати абсолютно необґрунтовані кошти за завищеними цінами.

Газ
ОДТСУ отримує необґрунтовані Доходи за рахунок учасників ринку газу

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) отримує необґрунтовані доходи за рахунок маніпуляцій на ринку природного газу, заявив СЕО компанії ETG.UA Володимир Шведкий підчас онлайн-конференції на тему "балансування на ринку газу – пошук рівноваги".

"Регулятор пише законодавство, яке дозволяє Оператору ГТС отримувати абсолютно необґрунтовані кошти за завищеними цінами, завищеними обсягами, тим самим отримувати додатково прибутковість... робиться максимально все так, щоб приватні незалежні компанії, які розвивають ринок, створюють конкуренцію монополістам, за рахунок яких зростає якість послуг і знижується ціна, були знищені", – сказав він.

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Крім того, шведський назвав коефіцієнти ОГТСУ, що застосовуються при замовленні потужностей, "абсолютно неадекватними". На його думку, вони штучно завищені і є незаконним джерелом доходу Оператора ГТС.

"Ми неодноразово зверталися до представників Оператора ГТС і НКРЕКП і не отримали належних і осудних відповідей. Це все впливає в підсумку на економіку, собівартість тієї продукції, яку споживаємо ми з вами, як фізичні особи, і в тому числі співробітники ОГТСУ і НКРЕКП... ніхто не хоче почути, що це "зайві гроші", які отримує сьогодні Оператор ГТС як додаткове джерело фінансування", – додав Шведкий.

Своєю чергою, генеральний директор компанії "Axpo Ukraine" Сергій Оніщук порівняв балансуючі ціни угорського Оператора ГТС з українським. За його словами, різниця між ціною закупівлі та продажу в Угорщині щодня становить 11-13%, в той час, як в Україні вона досягає 40%.

"При цьому ми говоримо, і Кодекс ГТС Так говорить, що Оператор не повинен заробляти на діях балансування, він не повинен отримувати вигоду. Але ми відкрито бачимо, що вигода є. Хоч і кажуть, що її немає", - підкреслив Оніщук.

Він додав, що всупереч взятим зобов'язанням, ОГТСУ не надає постачальникам об'єктивних даних про фактичне споживання газу їх клієнтами. Внаслідок цього постачальник не може успішно оперативно здійснювати добове балансування.

Оніщук зазначив, що через дії Оператора ГТС України минулого місяця його компанія втрачала до 60 грн на кожній тисячі куб м газу. За його словами, ця сума в середньому порівнюється з розміром маржі постачальника і в кінцевому підсумку такі втрати відображаються на вартості ресурсу для кінцевого споживача.

"Цим методом балансування вбивається будь-яка маржинальність ... буде піднято ціну, бо постачальник не може працювати в збиток і буде намагатися перекласти цю вартість балансування на кінцевого споживача", – вказав експерт.

Тарифи на газ в Україні-про що раніше повідомляв Главред:

газ комунальні тарифи ГТС новини України
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