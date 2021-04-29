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Эксперт пояснил, каким образом ОГТСУ получает необоснованные доходы

29 апреля 2021, 09:02
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Специально создается законодательство, которое позволяет получать абсолютно необоснованные средства по завышенным ценам.

Газ
ОГТСУ получает необоснованные доходы за счет участников рынка газа

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) получает необоснованные доходы за счет манипуляций на рынке природного газа, заявил СЕО компании ETG.UA Владимир Шведкий в ходе онлайн-конференции на тему "Балансирование на рынке газа – поиск равновесия".

"Регулятор пишет законодательство, которое позволяет Оператору ГТС получать абсолютно необоснованные средства по завышенным ценам, завышенным объёмам, тем самым получать дополнительно доходность… Делается максимально все так, чтобы частные независимые компании, которые развивают рынок, создают конкуренцию монополистам, за счет которых растет качество услуг и снижается цена, были уничтожены", – сказал он.

Кроме того, Шведкий назвал коэффициенты ОГТСУ, применяемые при заказе мощностей, "абсолютно неадекватными". По его мнению, они искусственно завышены и являются незаконным источником дохода Оператора ГТС.

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"Мы неоднократно обращались к представителям Оператора ГТС и НКРЭКУ и не получили должных и вменяемых ответов. Это все влияет в итоге на экономику, себестоимость той продукции, которую потребляем мы с вами, как физические лица, и в том числе сотрудники ОГТСУ и НКРЭКУ… Никто не хочет услышать, что это "лишние деньги", которые получает сегодня Оператор ГТС как дополнительный источник финансирования", – добавил Шведкий.

В свою очередь, генеральный директор компании Axpo Ukraine Сергей Онищук сравнил балансирующие цены венгерского Оператора ГТС с украинским. По его словам, разница между ценой закупки и продажи в Венгрии ежедневно составляет 11-13%, в то время, как в Украине она достигает 40%.

"При этом мы говорим, и Кодекс ГТС так говорит, что Оператор не должен зарабатывать на действиях балансировки, он не должен получать выгоду. Но мы открыто видим, что выгода есть. Хоть и говорят, что ее нет", – подчеркнул Онищук.

Он добавил, что вопреки взятым обязательствам, ОГТСУ не предоставляет поставщикам объективных данных о фактическом потреблении газа их клиентами. Вследствие этого поставщик не может успешно оперативно осуществлять суточную балансировку.

Онищук отметил, что из-за действий Оператора ГТС Украины в прошлом месяце его компания теряла до 60 грн на каждой тысяче куб м газа. По его словам, эта сумма в среднем соизмеряется с размером маржи поставщика и в конечном итоге такие потери отражаются на стоимости ресурса для конечного потребителя.

"Этим методом балансирования убивается любая маржинальность… Будет поднята цена, так как поставщик не может работать в убыток и будет пытаться переложить эту стоимость балансирования на конечного потребителя", – указал эксперт.

Тарифы на газ в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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