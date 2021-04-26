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Эксперт пояснил новую годовую цену на газ для населения

26 апреля 2021, 19:06

Валентин Землянский считает, что для потребителя было бы выгоднее, если бы цену формировали, отталкиваясь от цены газа отечественной добычи.

землянский
Землянский пояснили цену на газ с 1 мая

Компания Нафтогаз Украины опубликовала свой годовой тариф на газ. С учетом ценовых предложений других поставщиков цены на газ вырастут уже с мая 2021 года.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда пояснил, почему цена на голубой топливо получилось именно такой.

"Потому что считали приблизительную средневзвешенную цену, исходя из биржевых цен. И, судя по всему, в какой-то мере просчитались, потому что на бирже газ стоит 10,5-11 гривен с доставкой до границы Украины. Согласно той логике рынка газа, в которой мы живем, привязка цен на газ для украинских потребителей зависит от цены в европейских газовых хабах", - пояснил эксперт.

Также Валентин Землянский считает, что для потребителя было бы выгоднее, если бы цену формировали, отталкиваясь от цены газа отечественной добычи.

"В таком случае цена газа для потребителя составляла бы около 6 гривен за кубометр. Соответственно, по этой цене рассчитывался бы и контракт Нафтогаза с оптовыми поставщиками (облгазами). Нацбанк, который, к слову, недавно напугал всех тем, что цены на газ в этом году будут в два раза выше прошлогодних минимумов, заявил об этом, так как считал цены в год, когда был локдаун, а в Европе были заполнены хранилища – именно поэтому цены серьезно опустились. Соответственно, ожидать того, что летом этого года, в низком сезоне, цена будет такой же низкой, как и в прошлом году, не приходится. Логично, что и оплата за поданный газ при таких ценах будет производиться потребителем еще хуже, чем ранее", - отметил эксперт в интервью для Главреда.

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Также Валентин Землянский не исключает тот факт, что уже в течение месяца, чтобы избежать неплатежей, поставщики должны будут предложить альтернативные продукты – квартальные, полугодовые и на отопительный сезон, при которых люди смогут выкупить определенный объем газа по фиксированной цене, которая будет ниже годового контракта.

"При этом на платежках и на снижении цифр в них могут отражать, например, замену котла – тогда газ тоже может стать дешевле, но лишь при условии, что потребитель в течение года обязуется не менять поставщика", - резюмировал эксперт.

Тарифы на газ в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Нафтогаз цена на газ для населения
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