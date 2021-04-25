Годовой тариф на газ: украинцы узнали новые цены

Поставщики газа в Украине называют годовой и месячный тариф.
В Украине поставщики газа продолжают объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета.
В частности, крупный поставщик газа – компания ЙЕ Энергия установила тариф для населения Твой газ годовой в размере 7,99 гривен за кубометр (с учетом НДС), говорится в данных, опубликованных на сайте компании.
Отметим, что тариф ЙЕ Энергия Твой газ месячный также составляет 7,99 гривен за кубометр (с учетом НДС).
Компания Твой Газсбыт (объединяющая около 20 региональных поставщиков) установила единый тариф для населения в размере 7,99 гривен за кубометр (с учетом НДС).
В частности, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте компании Запорож Гзсбыт, которая входит в структуру Твой Газсбыт.
Мариупольский поставщик Маргаз объявил годовой тариф в размере 12,58 гривен за кубометр газа (с учетом НДС). Тариф на май составляет 9,9 гривен за кубометр газа (с учетом НДС).
Еще один мариупольский поставщик ООО Азовгаз объявил годовой тариф в размере 12,9 гривен за кубометр (с учетом НДС). Месячный тариф компании составляет 10,4 гривен за кубометр (с учетом НДС).
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Ранее поставщики газа в Украине начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета.
Тарифы на газ в Украине:
- 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.