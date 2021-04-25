Годовой тариф на газ: украинцы узнали новые цены

Стал известен размер годового тарифа на газ / УНИАН

В Украине поставщики газа продолжают объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета.

В частности, крупный поставщик газа – компания ЙЕ Энергия установила тариф для населения Твой газ годовой в размере 7,99 гривен за кубометр (с учетом НДС), говорится в данных, опубликованных на сайте компании.

Отметим, что тариф ЙЕ Энергия Твой газ месячный также составляет 7,99 гривен за кубометр (с учетом НДС).

Компания Твой Газсбыт (объединяющая около 20 региональных поставщиков) установила единый тариф для населения в размере 7,99 гривен за кубометр (с учетом НДС).

В частности, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте компании Запорож Гзсбыт, которая входит в структуру Твой Газсбыт.

Мариупольский поставщик Маргаз объявил годовой тариф в размере 12,58 гривен за кубометр газа (с учетом НДС). Тариф на май составляет 9,9 гривен за кубометр газа (с учетом НДС).

Еще один мариупольский поставщик ООО Азовгаз объявил годовой тариф в размере 12,9 гривен за кубометр (с учетом НДС). Месячный тариф компании составляет 10,4 гривен за кубометр (с учетом НДС).

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Ранее поставщики газа в Украине начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета.

Тарифы на газ в Украине: