Єрмак відверто висловився щодо долі нормандського формату

Наша країна зобов'язана продовжувати переговори по Донбасу в нормандському форматі, а також в інших, які існують на сьогоднішній день.
Наша країна зобов'язана продовжувати переговори щодо Донбасу в нормандському форматі, а також в інших, які існують на сьогоднішній день. Оскільки ніхто не знає, який саме формат принесе мир, заявив в ефірі Україна 24 голова офісу президента Андрій Єрмак.
"На сьогодні вся команда президента Зеленського продовжує працювати. Важливо, щоб ми всі розуміли, що потрібно продовжувати працювати у всіх напрямках, у всіх форматах. Тому що ми не знаємо, який формат зрештою принесе довгоочікуваний мир на нашу землю. Коли ми зможемо повернути всі наші території, наших людей і дійсно припинити війну", - заявив Єрмак.
Нормандські переговори - про що повідомлялося раніше:
- 20 квітня глава офісу президента України Андрій Єрмак після завершення засідання радників лідерів країн нормандської четвірки заявив, що Україна сформувала безліч пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню на Донбасі.
- 26 квітня голова офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що питання про приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалося.
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що необхідно внести зміни до Мінських угод. Він додав, що, крім США, в нормандських переговорах по Донбасу можуть брати участь Великобританія або Канада.
Автор: Катерина Трохимчук