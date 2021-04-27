Єрмак відверто висловився щодо долі нормандського формату

Єрмак висловився про нормандський формат / УНІАН

Наша країна зобов'язана продовжувати переговори щодо Донбасу в нормандському форматі, а також в інших, які існують на сьогоднішній день. Оскільки ніхто не знає, який саме формат принесе мир, заявив в ефірі Україна 24 голова офісу президента Андрій Єрмак.

"На сьогодні вся команда президента Зеленського продовжує працювати. Важливо, щоб ми всі розуміли, що потрібно продовжувати працювати у всіх напрямках, у всіх форматах. Тому що ми не знаємо, який формат зрештою принесе довгоочікуваний мир на нашу землю. Коли ми зможемо повернути всі наші території, наших людей і дійсно припинити війну", - заявив Єрмак.

Нормандські переговори - про що повідомлялося раніше: